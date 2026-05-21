Мы освобождаем Кубу, однако эскалации не будет — Трамп

Соединенные Штаты Америки "освобождают" Кубу и "помогают" кубинскому народу. Однако эскалации не будет.
Главные тезисы
- Дональд Трамп заявил об освобождении Кубы и помощи кубинскому народу без планируемой эскалации конфликта.
- Администрация Трампа планирует установить контроль над Кубой почти немедленно, вызывая опасения наряду с возможной эскалацией.
Трамп решил "освободить" Кубу
Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам.
В то же время, на вопрос, стоит ли ожидать какой-либо эскалации с Кубой, президент США ответил, что ее не будет.
В последнее время у президента США Дональда Трампа все больше планов на Кубу. Он уже давно говорил, что следующей целью Соединенных Штатов после Ирана станет остров Карибского региона.
Американский лидер во время выступления перед участниками клуба Forum в Вест-Палм-Бич заявил, что Вашингтон намерен установить контроль над Кубой "почти немедленно".
В администрации Трампа даже заговорили о возможном ударе по Кубе. Однако, как известно, Гавана не планирует просто так казаться. Недавно сообщалось, что Куба купила дроны для защиты от США.
