Мы освобождаем Кубу, однако эскалации не будет — Трамп

Соединенные Штаты Америки "освобождают" Кубу и "помогают" кубинскому народу. Однако эскалации не будет.

Трамп решил "освободить" Кубу

Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам.

У нас много людей на Кубе. У нас там есть ЦРУ. Госсекретарь Марк Рубио оттуда, поэтому мы имеем большой опыт. Мы поможем кубинскому народу. Мы освобождаем Кубу. Дональд Трамп Президент США

В то же время, на вопрос, стоит ли ожидать какой-либо эскалации с Кубой, президент США ответил, что ее не будет.

Нет. Эскалации не будет. Я не думаю, что она нужна. Смотрите, все разваливается. Это беспорядок, и они (кубинцы — ред.) будто потеряли контроль.

В последнее время у президента США Дональда Трампа все больше планов на Кубу. Он уже давно говорил, что следующей целью Соединенных Штатов после Ирана станет остров Карибского региона.

Американский лидер во время выступления перед участниками клуба Forum в Вест-Палм-Бич заявил, что Вашингтон намерен установить контроль над Кубой "почти немедленно".

В администрации Трампа даже заговорили о возможном ударе по Кубе. Однако, как известно, Гавана не планирует просто так казаться. Недавно сообщалось, что Куба купила дроны для защиты от США.