Міненерго оголосило про скасування аварійних відключень
Категорія
Україна
Дата публікації

Міненерго оголосило про скасування аварійних відключень

Міністерство енергетики України
Що відомо про стан енергосистеми в Україні

11 жовтня Міненерго офіційно підтвердило, що в усіх постраждалих від російських ударів областях аварійні відключення скасовані. Попри це, споживання електроенергії залишається високим, тому ситуація може різко змінитися.

Головні тези:

  • Споживання електроенергії залишається високим через збереження хмарної погоди на всій території країни. 
  • На цьому тлі влада країни закликала громадян до ощадливого енергоспоживання.

Що відомо про стан енергосистеми в Україні

Пресслужба відомства офіційно підтвердила, що в столиці енергетики змогли повернути світло для понад 800 тисяч родин.

Попри це, зафіксовані локальні аварії. — триває робота над точковими заявками.

Продовжуються відновлювальні роботи у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. На ранок «Чернігівобленерго» вимушено застосовує погодинні відключення обсягом двох черг.

Що важливо розуміти, протягом ночі 11 жовтня російські загарбники знову здійснили обстріл міста Ніжин Чернігівської області та Одеської області.

В регіонах повідомлялося про знеструмлення споживачів.

Міненерго України наголошує, що аварійно-відновлювальні роботи стартували зразу ж після того, як була стабілізована безпекова ситуація.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів.Критичну інфраструктуру оперативно заживлено від генераторів — йдеться в офіційні заяві відомства.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Вони проникли". Орбан лякає угорців українською розвідкою
Орбан
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Настав час розумних санкцій". Захід налаштований зупинити Путіна
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна має реальний шанс перехопити ініціативу на фронті
Ситуація на фронті мінлива, однак ЗСУ мають успіхи

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?