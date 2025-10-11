Міненерго оголосило про скасування аварійних відключень

11 жовтня Міненерго офіційно підтвердило, що в усіх постраждалих від російських ударів областях аварійні відключення скасовані. Попри це, споживання електроенергії залишається високим, тому ситуація може різко змінитися.

Що відомо про стан енергосистеми в Україні

Пресслужба відомства офіційно підтвердила, що в столиці енергетики змогли повернути світло для понад 800 тисяч родин.

Попри це, зафіксовані локальні аварії. — триває робота над точковими заявками.

Продовжуються відновлювальні роботи у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. На ранок «Чернігівобленерго» вимушено застосовує погодинні відключення обсягом двох черг. Поширити

Що важливо розуміти, протягом ночі 11 жовтня російські загарбники знову здійснили обстріл міста Ніжин Чернігівської області та Одеської області.

В регіонах повідомлялося про знеструмлення споживачів.

Міненерго України наголошує, що аварійно-відновлювальні роботи стартували зразу ж після того, як була стабілізована безпекова ситуація.