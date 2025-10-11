Міненерго оголосило про скасування аварійних відключень

11 жовтня Міненерго офіційно підтвердило, що в усіх постраждалих від російських ударів областях аварійні відключення скасовані. Попри це, споживання електроенергії залишається високим, тому ситуація може різко змінитися.
Головні тези:
- Споживання електроенергії залишається високим через збереження хмарної погоди на всій території країни.
- На цьому тлі влада країни закликала громадян до ощадливого енергоспоживання.
Що відомо про стан енергосистеми в Україні
Пресслужба відомства офіційно підтвердила, що в столиці енергетики змогли повернути світло для понад 800 тисяч родин.
Попри це, зафіксовані локальні аварії. — триває робота над точковими заявками.
Що важливо розуміти, протягом ночі 11 жовтня російські загарбники знову здійснили обстріл міста Ніжин Чернігівської області та Одеської області.
В регіонах повідомлялося про знеструмлення споживачів.
Міненерго України наголошує, що аварійно-відновлювальні роботи стартували зразу ж після того, як була стабілізована безпекова ситуація.
