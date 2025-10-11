Минэнерго объявило об отмене аварийных отключений

11 октября Минэнерго официально подтвердило, что во всех пострадавших от российских ударов областях аварийные отключения упразднены. Несмотря на это потребление электроэнергии остается высоким, поэтому ситуация может резко измениться.
Главные тезисы
- Потребление электроэнергии остается высоким из-за сохранения облачной погоды на всей территории страны.
- На этом фоне власти страны призвали граждан к экономному энергопотреблению.
Что известно о состоянии энергосистемы в Украине
Пресс-служба ведомства официально подтвердила, что в столице энергетики смогли вернуть свет для более чем 800 тысяч семей.
Тем не менее, зафиксированы локальные аварии — продолжается работа над точечными заявками.
Что важно понимать, в течение ночи 11 октября российские захватчики снова провели обстрел города Нежин Черниговской области и Одесской области.
В регионах сообщалось об обесточивании потребителей.
Минэнерго Украины отмечает, что аварийно-восстановительные работы стартовали сразу же после того, как была стабилизирована ситуация безопасности.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-