Минэнерго объявило об отмене аварийных отключений
Категория
Украина
Дата публикации

Минэнерго объявило об отмене аварийных отключений

Министерство энергетики Украины
Что известно о состоянии энергосистемы в Украине
Читати українською

11 октября Минэнерго официально подтвердило, что во всех пострадавших от российских ударов областях аварийные отключения упразднены. Несмотря на это потребление электроэнергии остается высоким, поэтому ситуация может резко измениться.

Главные тезисы

  • Потребление электроэнергии остается высоким из-за сохранения облачной погоды на всей территории страны.
  • На этом фоне власти страны призвали граждан к экономному энергопотреблению.

Что известно о состоянии энергосистемы в Украине

Пресс-служба ведомства официально подтвердила, что в столице энергетики смогли вернуть свет для более чем 800 тысяч семей.

Тем не менее, зафиксированы локальные аварии — продолжается работа над точечными заявками.

Продолжаются ремонтные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Утром «Черниговоблэнерго» вынужденно применяло почасовые отключения объемом двух очередей.

Что важно понимать, в течение ночи 11 октября российские захватчики снова провели обстрел города Нежин Черниговской области и Одесской области.

В регионах сообщалось об обесточивании потребителей.

Минэнерго Украины отмечает, что аварийно-восстановительные работы стартовали сразу же после того, как была стабилизирована ситуация безопасности.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование и заживить всех потребителей. Критическая инфраструктура оперативно заживлена от генераторов, сказано в официальном заявлении ведомства.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Они проникли". Орбан пугает венгров украинской разведкой
Орбан снова распространяет ложь
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Настало время умных санкций". Запад настроен остановить Путина
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У Украины есть реальный шанс перехватить инициативу на фронте
Ситуация на фронте изменчива, однако ВСУ имеют успехи

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?