Мінфін розкрив деталі нового податкового законопроєкту

20 березня Міністерство фінансів України оприлюднило законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України “Про
банки і банківську діяльність”. Йдеться про впровадження міжнародного
автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові
платформи, оподаткування операцій електронної торгівлі та забезпечення
рівності платників податків в оподаткуванні податком на додану вартість.
Головні тези:
- Передбачається військовий збір 5% в післявоєнний час.
- Будуть затверджені правила для онлайн-торгівлі з-за кордону.
Мінфін розкрив подробиці нового податкового законопроєкту
У документі йдеться про те, що:
З наступного року ФОПи та юрособи на спрощеній системі оподаткування реєструватимуться платниками ПДВ при доході від 4 млн грн і подаватимуть квартальну звітність;
передбачене зобовʼязання для цифрових платформ, таких як OLX, маркетплейси тощо зобов’яжуть ідентифікувати продавців та до 31 січня звітувати про їхні доходи;
оподаткування покупок з-за кордону до €150. Посилки до €45 не оподатковуються;
запроваджуються правила для онлайн-торгівлі з-за кордону. ПДВ платитимуть самі платформи чи посередники;
законопроєкт продовжує дію військового збору для 5% для фізосіб, 1% для ФОП 3 групи, фіксовані платежі для інших ФОП;
Фізособи зможуть платити пільгові 5%, якщо не мають найманих працівників, не є ФОПами, дохід складає до близько 7,2 млн грн/рік, працюють через окремий рахунок;
Доходи до 2000 євро на рік — оподатковуватися не будуть.
