Мінфін розкрив деталі нового податкового законопроєкту
Марченко

20 березня Міністерство фінансів України оприлюднило законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України “Про
банки і банківську діяльність”. Йдеться про впровадження міжнародного
автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові
платформи, оподаткування операцій електронної торгівлі та забезпечення
рівності платників податків в оподаткуванні податком на додану вартість.

Головні тези:

  • Передбачається військовий збір 5% в післявоєнний час.
  • Будуть затверджені правила для онлайн-торгівлі з-за кордону.

У документі йдеться про те, що:

  • З наступного року ФОПи та юрособи на спрощеній системі оподаткування реєструватимуться платниками ПДВ при доході від 4 млн грн і подаватимуть квартальну звітність;

  • передбачене зобовʼязання для цифрових платформ, таких як OLX, маркетплейси тощо зобов’яжуть ідентифікувати продавців та до 31 січня звітувати про їхні доходи;

  • оподаткування покупок з-за кордону до €150. Посилки до €45 не оподатковуються;

  • запроваджуються правила для онлайн-торгівлі з-за кордону. ПДВ платитимуть самі платформи чи посередники;

  • законопроєкт продовжує дію військового збору для 5% для фізосіб, 1% для ФОП 3 групи, фіксовані платежі для інших ФОП;

  • Фізособи зможуть платити пільгові 5%, якщо не мають найманих працівників, не є ФОПами, дохід складає до близько 7,2 млн грн/рік, працюють через окремий рахунок;

  • Доходи до 2000 євро на рік — оподатковуватися не будуть.

Більше по темі

"Для мене немає плану Б". Макрон оголосив свою позицію щодо України
Макрон вимагає від ЄС виконати свою обіцянку щодо України
Нацполіція розпочала масові обшуки в українських медзакладах
Національна поліція України
Нацполіція розкрила причину обшуків в українських медзакладах
Трамп розглядає скасування санкцій проти іранської нафти
