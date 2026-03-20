Мінфін розкрив деталі нового податкового законопроєкту

У документі йдеться про те, що:

З наступного року ФОПи та юрособи на спрощеній системі оподаткування реєструватимуться платниками ПДВ при доході від 4 млн грн і подаватимуть квартальну звітність;

передбачене зобовʼязання для цифрових платформ, таких як OLX, маркетплейси тощо зобов’яжуть ідентифікувати продавців та до 31 січня звітувати про їхні доходи;

оподаткування покупок з-за кордону до €150. Посилки до €45 не оподатковуються;

запроваджуються правила для онлайн-торгівлі з-за кордону. ПДВ платитимуть самі платформи чи посередники;

законопроєкт продовжує дію військового збору для 5% для фізосіб, 1% для ФОП 3 групи, фіксовані платежі для інших ФОП;

Фізособи зможуть платити пільгові 5%, якщо не мають найманих працівників, не є ФОПами, дохід складає до близько 7,2 млн грн/рік, працюють через окремий рахунок;