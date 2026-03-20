Минфин раскрыл детали нового налогового законопроекта

В документе речь идет о том, что:

Со следующего года ФЛП и юрлица на упрощенной системе налогообложения будут регистрироваться плательщиками НДС при доходе от 4 млн грн и будут подавать квартальную отчетность;

предусмотренные обязательства для цифровых платформ, таких как OLX, маркетплейсы и т.д., обязут идентифицировать продавцов и до 31 января отчитываться об их доходах;

налогообложение покупок из-за границы до €150. Посылки до €45 не облагаются налогом;

вводятся правила для онлайн-торговли из-за границы. НДС будут платить сами платформы или посредники;

законопроект продолжает действие военного сбора для 5% для физлиц, 1% для ФЛП 3 группы, фиксированные платежи для других ФЛП;

Физлица смогут платить льготные 5%, если не имеют наемных работников, не являются ФЛПами, доход составляет около 7,2 млн грн/год, работают через отдельный счет;