Минфин раскрыл детали нового налогового законопроекта
Категория
Экономика
Дата публикации

Минфин раскрыл детали нового налогового законопроекта

Марченко
Читати українською

20 марта Министерство финансов Украины обнародовало законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины “О
банках и банковской деятельности". Речь идет о внедрении международного
автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые
платформы, налогообложение операций электронной торговли и обеспечения
равенства налогоплательщиков в налогообложении налогом на добавленную стоимость.

Главные тезисы

  • Предполагается военный сбор 5% в послевоенное время.
  • Будут утверждены правила для онлайн-торговли из-за границы.

Минфин раскрыл подробности нового налогового законопроекта

В документе речь идет о том, что:

  • Со следующего года ФЛП и юрлица на упрощенной системе налогообложения будут регистрироваться плательщиками НДС при доходе от 4 млн грн и будут подавать квартальную отчетность;

  • предусмотренные обязательства для цифровых платформ, таких как OLX, маркетплейсы и т.д., обязут идентифицировать продавцов и до 31 января отчитываться об их доходах;

  • налогообложение покупок из-за границы до €150. Посылки до €45 не облагаются налогом;

  • вводятся правила для онлайн-торговли из-за границы. НДС будут платить сами платформы или посредники;

  • законопроект продолжает действие военного сбора для 5% для физлиц, 1% для ФЛП 3 группы, фиксированные платежи для других ФЛП;

  • Физлица смогут платить льготные 5%, если не имеют наемных работников, не являются ФЛПами, доход составляет около 7,2 млн грн/год, работают через отдельный счет;

  • Доходы до 2000 евро в год — облагаться налогом не будут.

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?