Минфин раскрыл детали нового налогового законопроекта

20 марта Министерство финансов Украины обнародовало законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины “О
банках и банковской деятельности". Речь идет о внедрении международного
автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые
платформы, налогообложение операций электронной торговли и обеспечения
равенства налогоплательщиков в налогообложении налогом на добавленную стоимость.
Главные тезисы
- Предполагается военный сбор 5% в послевоенное время.
- Будут утверждены правила для онлайн-торговли из-за границы.
Минфин раскрыл подробности нового налогового законопроекта
В документе речь идет о том, что:
Со следующего года ФЛП и юрлица на упрощенной системе налогообложения будут регистрироваться плательщиками НДС при доходе от 4 млн грн и будут подавать квартальную отчетность;
предусмотренные обязательства для цифровых платформ, таких как OLX, маркетплейсы и т.д., обязут идентифицировать продавцов и до 31 января отчитываться об их доходах;
налогообложение покупок из-за границы до €150. Посылки до €45 не облагаются налогом;
вводятся правила для онлайн-торговли из-за границы. НДС будут платить сами платформы или посредники;
законопроект продолжает действие военного сбора для 5% для физлиц, 1% для ФЛП 3 группы, фиксированные платежи для других ФЛП;
Физлица смогут платить льготные 5%, если не имеют наемных работников, не являются ФЛПами, доход составляет около 7,2 млн грн/год, работают через отдельный счет;
Доходы до 2000 евро в год — облагаться налогом не будут.
