Нацполиция начала массовые обыски в украинских медучреждениях
Утром 20 марта Национальная полиция Украины официально объявила о проведении 70 обысков в медицинских учреждениях в разных регионах страны. По состоянию на сегодняшний день продолжаются следственные действия.

Главные тезисы

  • Подозреваемым грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
  • Полицейские обещают огласить дополнительную информацию чуть позже.

По словам полицейских, они документируют схемы присвоения бюджетных средств, которые должны были пойти на лечение граждан Украины в рамках программ медицинских гарантий.

Что важно понимать, речь идет о фиктивных медицинских услугах и манипуляциях с данными в электронной системе здравоохранения.

Согласно последним подсчетам, сумма ущерба может достигать сотен миллионов гривен.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции и оперативники Департамента стратегических расследований совместно с территориальными подразделениями в регионах, прокуратурами при содействии Министерства здравоохранения и Национальной службы здоровья Украины проводят комплекс мер по фиксации противоправной деятельности и установлению всех причастных лиц.

Досудебное расследование осуществляется по фактам присвоения и растраты имущества (ст. 191), злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364), служебного подлога (ст. 366), вмешательства в работу автоматизированных систем (ст. 362), служебной халатности (ст. 367). 209) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым может грозить наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются — новые подробности будут объявлены чуть позже.

