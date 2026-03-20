Нацполиция начала массовые обыски в украинских медучреждениях

Утром 20 марта Национальная полиция Украины официально объявила о проведении 70 обысков в медицинских учреждениях в разных регионах страны. По состоянию на сегодняшний день продолжаются следственные действия.

Нацполиция раскрыла причину обысков в украинских медучреждениях

По словам полицейских, они документируют схемы присвоения бюджетных средств, которые должны были пойти на лечение граждан Украины в рамках программ медицинских гарантий.

Что важно понимать, речь идет о фиктивных медицинских услугах и манипуляциях с данными в электронной системе здравоохранения.

Согласно последним подсчетам, сумма ущерба может достигать сотен миллионов гривен.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции и оперативники Департамента стратегических расследований совместно с территориальными подразделениями в регионах, прокуратурами при содействии Министерства здравоохранения и Национальной службы здоровья Украины проводят комплекс мер по фиксации противоправной деятельности и установлению всех причастных лиц.

Досудебное расследование осуществляется по фактам присвоения и растраты имущества (ст. 191), злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364), служебного подлога (ст. 366), вмешательства в работу автоматизированных систем (ст. 362), служебной халатности (ст. 367). 209) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым может грозить наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются — новые подробности будут объявлены чуть позже.