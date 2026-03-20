Украинские воины разнесли еще 7 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, 19 марта авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно разгромили сразу семь районов сосредоточения живой силы и техники и еще один немаловажный объект российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1486-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 201 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 20 марта 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 19.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 285 700 (+1 610) человек;

  • танков — 11 789 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 254 (+21) ед;

  • артиллерийских систем — 38 569 (+31) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 187 204 (+1 480) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 84 374 (+245) ед;

  • специальной техники — 4 096 (+4) ед.

Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта.

Вчера противник нанес 92 авиационных удара, сбросив 257 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил для поражений 8273 дрона-камикадзе и произвел 3844 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 96 из реактивных систем залпового огня.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?