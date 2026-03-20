Украинские воины разнесли еще 7 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, 19 марта авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно разгромили сразу семь районов сосредоточения живой силы и техники и еще один немаловажный объект российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1486-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 201 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 20 марта 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 19.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 285 700 (+1 610) человек;
танков — 11 789 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 24 254 (+21) ед;
артиллерийских систем — 38 569 (+31) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 187 204 (+1 480) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 84 374 (+245) ед;
специальной техники — 4 096 (+4) ед.
Вчера противник нанес 92 авиационных удара, сбросив 257 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил для поражений 8273 дрона-камикадзе и произвел 3844 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 96 из реактивных систем залпового огня.
