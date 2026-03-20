Українські воїни рознесли ще 7 районів зосередження армії РФ
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 19 березня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно розгромили одразу сім районів зосередження живої сили та техніки і ще один важливий об’єкт російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1486-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 201 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 20 березня 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 19.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 285 700 (+1 610) осіб;

  • танків — 11 789 (+3) од;

  • бойових броньованих машин — 24 254 (+21) од;

  • артилерійських систем — 38 569 (+31) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 187 204 (+1 480) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 84 374 (+245) од;

  • спеціальної техніки — 4 096 (+4) од.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Вчора противник завдав 92 авіаційних ударів, скинувши 257 керованих авіабомб.

Крім того, застосував для уражень 8273 дрони-камікадзе та здійснив 3844 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 96 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

РФ атакувала Україну 156 ударними БпЛА
ППО оголосила результати відбиття атаки РФ
Нацгвардійці за лічені години знищили роту російських окупантів — відео
"Для мене немає плану Б". Макрон оголосив свою позицію щодо України
Макрон вимагає від ЄС виконати свою обіцянку щодо України

