Українські воїни рознесли ще 7 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 19 березня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно розгромили одразу сім районів зосередження живої сили та техніки і ще один важливий об’єкт російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1486-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 201 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 20 березня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 19.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 285 700 (+1 610) осіб;
танків — 11 789 (+3) од;
бойових броньованих машин — 24 254 (+21) од;
артилерійських систем — 38 569 (+31) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 187 204 (+1 480) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 84 374 (+245) од;
спеціальної техніки — 4 096 (+4) од.
Вчора противник завдав 92 авіаційних ударів, скинувши 257 керованих авіабомб.
Крім того, застосував для уражень 8273 дрони-камікадзе та здійснив 3844 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 96 — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-