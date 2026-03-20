Нацполіція розпочала масові обшуки в українських медзакладах

Вранці 20 березня Національна поліція України офіційно оголосила про здійснення 70 обшуків у медичних закладах у різних регіонах країни. Станом на сьогодні тривають слідчі дії.

Нацполіція розкрила причину обшуків в українських медзакладах

За словами поліцейських, вони документують схеми привласнення бюджетних коштів, що повинні були піти на лікування громадян України в межах програм медичних гарантій.

Що важливо розуміти, йдеться про фіктивні медичні послуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров’я.

Згідно з останніми підрахунками, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з територіальними підрозділами в регіонах, прокуратурами за сприяння Міністерства охорони здоров'я та Національної служби здоров'я України проводять комплекс заходів для фіксації протиправної діяльності та встановлення всіх причетних осіб.

Досудове розслідування здійснюється за фактами привласнення та розтрати майна (ст. 191), зловживання владою або службовим становищем (ст. 364), службового підроблення (ст. 366), втручання в роботу автоматизованих систем (ст. 362), службової недбалості (ст. 367) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним може загрожувати покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають — нові подробиці будуть оголошені згодом.