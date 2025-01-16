Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув до Києва
Категорія
Україна
Дата публікації

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув до Києва

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув до Києва
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Джерело:  online.ua

До Києва 16 січня прибув з офіційним візитом голова Міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто.

Головні тези:

  • Голова Міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто здійснив офіційний візит до Києва, де проведе ряд інституційних зустрічей.
  • Прем'єр Британії Кір Стармер також прибув до України для обговорення гарантій безпеки та розширення військового співробітництва.
  • Очікується підписання угоди між Україною та Великою Британією щодо партнерства та надання допомоги, включаючи фінансування розвитку економіки та екологічно чисте виробництво.
  • Нове партнерство між країнами спрямоване на підтримку вразливих категорій населення, включаючи жінок та ветеранів.
  • Планується виділення 40 млн фунтів Великої Британії на відновлення економіки України та створення можливостей для британських компаній.

Що відомо про візит Гвідо Крозетто до Києва

ЯК повідомляє посольство Італії в Україні, під час візиту Гвідо Крозетто проведе низку інституційних зустрічей.

Наразі інші подробиці візиту міністра невідомі.

Прем'єр Британії Кір Стармер також прибув в Україну

Зазначається, що Стармер має обговорити із Зеленським гарантії безпеки, які включатимуть ймовірну участь британських військових у складі миротворчих сил після завершення розв’язаної Росією злочинної війни.

Амбіції Путіна відірвати Україну від її найближчих партнерів зазнали величезної стратегічної поразки. Натомість ми стали ближчими, ніж будь-коли, і це партнерство виведе нашу дружбу на новий рівень, — зазначив очільник британського уряду напередодні зустрічі із Зеленським.

Очікується, що за результатами його візиту між Україною та Великою Британією буде підписано угоду про партнерство та розширення військового співробітництва, що включатиме пропозицію подальшої військової допомоги.

Домовленність буде укладено на тлі побоювань, що США за президентства Дональда Трампа можуть значно скоротити допомогу Україні.

Нове фінансування також включатиме екологічно чисті види виробництва та допомогу вразливим категоріям населення, включно із жінками та ветеранами.

За інформацією видання, Стармер оголосить про виділення Україні 40 млн фунтів у рамках відновлення економіки та створення можливостей для початку роботи британських компаній.

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