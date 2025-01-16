Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув до Києва

До Києва 16 січня прибув з офіційним візитом голова Міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто.

Що відомо про візит Гвідо Крозетто до Києва

ЯК повідомляє посольство Італії в Україні, під час візиту Гвідо Крозетто проведе низку інституційних зустрічей.

Наразі інші подробиці візиту міністра невідомі.

Міністр @GuidoCrosetto прибув до Києва з офіційним візитом до України, під час якого проведе низку інституційних зустрічей. https://t.co/NWnUqIPLqr — Italy in Ukraine (@italyinukr) January 16, 2025

Прем'єр Британії Кір Стармер також прибув в Україну

Зазначається, що Стармер має обговорити із Зеленським гарантії безпеки, які включатимуть ймовірну участь британських військових у складі миротворчих сил після завершення розв’язаної Росією злочинної війни.

Амбіції Путіна відірвати Україну від її найближчих партнерів зазнали величезної стратегічної поразки. Натомість ми стали ближчими, ніж будь-коли, і це партнерство виведе нашу дружбу на новий рівень, — зазначив очільник британського уряду напередодні зустрічі із Зеленським. Поширити

Очікується, що за результатами його візиту між Україною та Великою Британією буде підписано угоду про партнерство та розширення військового співробітництва, що включатиме пропозицію подальшої військової допомоги.

Домовленність буде укладено на тлі побоювань, що США за президентства Дональда Трампа можуть значно скоротити допомогу Україні.

Нове фінансування також включатиме екологічно чисті види виробництва та допомогу вразливим категоріям населення, включно із жінками та ветеранами.