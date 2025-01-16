Министр обороны Италии Гвидо Крозетто прибыл в Киев
Категория
Украина
Дата публикации

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто прибыл в Киев

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто прибыл в Киев
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Источник:  online.ua

В Киев 16 января прибыл с официальным визитом глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто.

Главные тезисы

  • Глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто совершил официальный визит в Киев, где проведет ряд институциональных встреч.
  • Премьер Британии Кир Стармер также прибыл в Украину для обсуждения гарантий безопасности и расширения военного сотрудничества.
  • Ожидается подписание соглашения между Украиной и Великобританией о партнерстве и оказании помощи, включая финансирование развития экономики и экологически чистое производство.
  • Новое партнерство между странами направлено на поддержку уязвимых категорий населения, включая женщин и ветеранов.
  • Планируется выделение 40 млн. фунтов Великобритании на восстановление экономики Украины и создание возможностей для британских компаний.

Что известно о визите Гвидо Крозетто в Киев

Как сообщает посольство Италии в Украине, во время визита Гвидо Крозетто проведет ряд институциональных встреч.

Пока другие подробности визита министра неизвестны.

Премьер Британии Кир Стармер также прибыл в Украину.

Стармер должен обсудить с Зеленским гарантии безопасности, которые будут включать вероятное участие британских военных в составе миротворческих сил после завершения развязанной Россией преступной войны.

Амбиции Путина оторвать Украину от ее ближайших партнеров потерпели огромное стратегическое поражение. Вместо этого мы стали ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет нашу дружбу на новый уровень, — отметил глава британского правительства накануне встречи с Зеленским.

Ожидается, что по результатам его визита между Украиной и Великобританией будет подписано соглашение о партнерстве и расширении военного сотрудничества, которое будет включать предложение о дальнейшей военной помощи.

Соглашение будет заключено на фоне опасений, что США при президентстве Дональда Трампа могут значительно сократить помощь Украине.

Новое финансирование также будет включать экологически чистые виды производства и помощь уязвимым категориям населения, включая женщин и ветеранов.

По информации издания, Стармер объявит о выделении Украине 40 млн. фунтов в рамках восстановления экономики и создания возможностей для начала работы британских компаний.

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