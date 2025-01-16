Министр обороны Италии Гвидо Крозетто прибыл в Киев

В Киев 16 января прибыл с официальным визитом глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто.
Главные тезисы
- Глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто совершил официальный визит в Киев, где проведет ряд институциональных встреч.
- Премьер Британии Кир Стармер также прибыл в Украину для обсуждения гарантий безопасности и расширения военного сотрудничества.
- Ожидается подписание соглашения между Украиной и Великобританией о партнерстве и оказании помощи, включая финансирование развития экономики и экологически чистое производство.
- Новое партнерство между странами направлено на поддержку уязвимых категорий населения, включая женщин и ветеранов.
- Планируется выделение 40 млн. фунтов Великобритании на восстановление экономики Украины и создание возможностей для британских компаний.
Что известно о визите Гвидо Крозетто в Киев
Как сообщает посольство Италии в Украине, во время визита Гвидо Крозетто проведет ряд институциональных встреч.
Пока другие подробности визита министра неизвестны.
Міністр @GuidoCrosetto прибув до Києва з офіційним візитом до України, під час якого проведе низку інституційних зустрічей. https://t.co/NWnUqIPLqr— Italy in Ukraine (@italyinukr) January 16, 2025
Премьер Британии Кир Стармер также прибыл в Украину.
Стармер должен обсудить с Зеленским гарантии безопасности, которые будут включать вероятное участие британских военных в составе миротворческих сил после завершения развязанной Россией преступной войны.
Ожидается, что по результатам его визита между Украиной и Великобританией будет подписано соглашение о партнерстве и расширении военного сотрудничества, которое будет включать предложение о дальнейшей военной помощи.
Соглашение будет заключено на фоне опасений, что США при президентстве Дональда Трампа могут значительно сократить помощь Украине.
Новое финансирование также будет включать экологически чистые виды производства и помощь уязвимым категориям населения, включая женщин и ветеранов.
По информации издания, Стармер объявит о выделении Украине 40 млн. фунтов в рамках восстановления экономики и создания возможностей для начала работы британских компаний.
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