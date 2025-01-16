Министр обороны Италии Гвидо Крозетто прибыл в Киев

В Киев 16 января прибыл с официальным визитом глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто.

Что известно о визите Гвидо Крозетто в Киев

Как сообщает посольство Италии в Украине, во время визита Гвидо Крозетто проведет ряд институциональных встреч.

Пока другие подробности визита министра неизвестны.

Міністр @GuidoCrosetto прибув до Києва з офіційним візитом до України, під час якого проведе низку інституційних зустрічей. https://t.co/NWnUqIPLqr — Italy in Ukraine (@italyinukr) January 16, 2025

Премьер Британии Кир Стармер также прибыл в Украину.

Стармер должен обсудить с Зеленским гарантии безопасности, которые будут включать вероятное участие британских военных в составе миротворческих сил после завершения развязанной Россией преступной войны.

Амбиции Путина оторвать Украину от ее ближайших партнеров потерпели огромное стратегическое поражение. Вместо этого мы стали ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет нашу дружбу на новый уровень, — отметил глава британского правительства накануне встречи с Зеленским. Поделиться

Ожидается, что по результатам его визита между Украиной и Великобританией будет подписано соглашение о партнерстве и расширении военного сотрудничества, которое будет включать предложение о дальнейшей военной помощи.

Соглашение будет заключено на фоне опасений, что США при президентстве Дональда Трампа могут значительно сократить помощь Украине.

Новое финансирование также будет включать экологически чистые виды производства и помощь уязвимым категориям населения, включая женщин и ветеранов.