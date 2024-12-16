Правительство Италии утвердило 10-ый пакет военной помощи Украине

Итальянский Кабинет Министров 16 декабря одобрил выделение уже десятого пакета военной помощи Украине на фоне ее борьбы с российской агрессией.

Украина получит новый пакет военной помощи от Италии

Список материалов, которые будут направлены Киеву, конфиденциален, как это было с предыдущими пакетами военной помощи Украине.

Между тем, вице-премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни в понедельник на конференции послов заявил, что «Италия стоит рядом с Киевом в полном обязательстве по справедливому миру, который не может быть капитуляцией Украины».

Он подчеркнул, что в настоящее время идет работа над организацией «второй мирной конференции, также с участием России, и с такими партнерами, как Китай, Индия и Бразилия».

Министр напомнил, что во время встречи министров иностранных дел "Группы семи" в Фьюдже в ноябре "мы снова подтвердили центральное значение поддержки энергетической безопасности Украины и ее восстановления". Поделиться

Также Таяни отметил, что такая преданность «ставит Италию на передовую перед Конференцией по восстановлению (Украина — ред.), которую мы проведем в Риме в июле».

Италия до сих пор не приняла положительное решение по Украине

По словам итальянского премьера Джорджии Мэлони, она понимает решение президента США Джо Байдена разрешить Украине удары дальнобойным оружием по территории России. Однако она подчеркнула, что пока Рим менять свою позицию не планирует.

С новым заявлением премьер-министр Италии Джорджиа Мэлони выступила на полях саммита "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро. Поделиться

Мелони обратила внимание на то, что разрешение на удары ракетами ATACMS по России — это "ответ на беспрецедентную агрессию России в преддверии саммита G20, в котором Россия участвует".

Италия сделала другой выбор, мы всегда сосредотачивались на вопросе противовоздушной обороны. По-видимому, я понимаю взгляд других стран.

По ее словам, "пока в Украине идет война, мы будем стоять рядом с Украиной".