Уряд Італії затвердив 10-ий пакет військової допомоги Україні

Італійський Кабінет міністрів 16 грудня схвалив виділення вже десятого пакета військової допомоги Україні на тлі її боротьби з російською агресією.

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Італії

Список матеріалів, які будуть надіслані Києву, є конфіденційним, як це було з попередніми пакетами військової допомоги Україні.

Тим часом віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні в понеділок на конференції послів заявив, що «Італія стоїть поруч з Києвом у повному зобов’язанні щодо справедливого миру, який не може бути капітуляцією України».

Він підкреслив, що нині триває робота над організацією «другої мирної конференції, також за участю Росії, і з такими партнерами, як Китай, Індія та Бразилія».

Міністр нагадав, що під час зустрічі міністрів закордонних справ «Групи семи» у Фьюджі у листопаді «ми знову підтвердили центральне значення підтримки енергетичної безпеки України та її відновлення». Поширити

Також Таяні зазначив, що така відданість «ставить Італію на передову перед Конференцією з відновлення (України — ред.), яку ми проведемо в Римі у липні».

Італія досі не ухвалила позитивне рішення щодо України

За словами італійської прем’єрки Джорджії Мелоні, вона розуміє рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні удари далекобійною зброєю по території Росії. Однак вона наголосила, що наразі Рим змінювати свою позицію не планує.

З новою заявою прем’єр-міністерка Італії Джорджіа Мелоні виступила на полях саміту "Групи двадцяти" в Ріо-де-Жанейро. Поширити

Мелоні звернула увагу на те, що дозвіл на удари ракетами ATACMS по Росії — це "відповідь на безпрецедентну агресію Росії напередодні саміту G20, в якому Росія бере участь".

Італія зробила інший вибір, ми завжди зосереджувалися на питанні протиповітряної оборони. Очевидно, я розумію погляд інших країн.

За її словами, "поки в Україні триває війна, ми будемо стояти поруч з Україною".