Уряд Італії затвердив 10-ий пакет військової допомоги Україні

Італійський Кабінет міністрів 16 грудня схвалив виділення вже десятого пакета військової допомоги Україні на тлі її боротьби з російською агресією.
Головні тези:
- Італійський уряд затвердив десятий пакет військової допомоги для України, продовжуючи відданість підтримці країни у боротьбі з російською агресією.
- Віцепрем'єр-міністр Італії підкреслив важливість підтримки у роботі над забезпеченням миру та безпеки на сході Європи.
- Україна отримає конфіденційний пакет військової допомоги від Італії, відкриваючи нові можливості для підтримки обороноздатності країни.
Україна отримає новий пакет військової допомоги від Італії
Список матеріалів, які будуть надіслані Києву, є конфіденційним, як це було з попередніми пакетами військової допомоги Україні.
Тим часом віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні в понеділок на конференції послів заявив, що «Італія стоїть поруч з Києвом у повному зобов’язанні щодо справедливого миру, який не може бути капітуляцією України».
Він підкреслив, що нині триває робота над організацією «другої мирної конференції, також за участю Росії, і з такими партнерами, як Китай, Індія та Бразилія».
Також Таяні зазначив, що така відданість «ставить Італію на передову перед Конференцією з відновлення (України — ред.), яку ми проведемо в Римі у липні».
Італія досі не ухвалила позитивне рішення щодо України
За словами італійської прем’єрки Джорджії Мелоні, вона розуміє рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні удари далекобійною зброєю по території Росії. Однак вона наголосила, що наразі Рим змінювати свою позицію не планує.
Мелоні звернула увагу на те, що дозвіл на удари ракетами ATACMS по Росії — це "відповідь на безпрецедентну агресію Росії напередодні саміту G20, в якому Росія бере участь".
Італія зробила інший вибір, ми завжди зосереджувалися на питанні протиповітряної оборони. Очевидно, я розумію погляд інших країн.
За її словами, "поки в Україні триває війна, ми будемо стояти поруч з Україною".
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-