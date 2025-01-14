Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва — яка мета

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус здійснив неанонсований візит до Києва. Метою поїздки є обговорення подальшої підтримки України у війні проти Росії.
Головні тези:
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус здійснив неанонсований візит до Києва для обговорення підтримки України у війні проти Росії.
- Сигнал від Німеччини підтверджує готовність підтримувати Україну та залишатися поруч у європейському контексті.
- Німеччина передала першу гаубицю RCH 155 Україні, що свідчить про намір допомагати в зміцненні оборонної сфери.
- Україна здатна розраховувати на підтримку Німеччини та інших союзників у боротьбі за мир та безпеку.
- Ініціатива з посилення оборонної спроможності України підтверджує становлення міцних союзницьких зв'язків між країнами.
Що відомо про візит Пісторіуса до Києва
Як зазначає видання, міністр підкреслив, що цей візит демонструє готовність Німеччини активно підтримувати Україну.
Перед своїм приїздом до Києва Пісторіус провів консультації з колегами з Польщі, Франції, Італії та інших країн. Зараз Німеччина разом із партнерами прагне посилити зусилля для зміцнення оборонної спроможності України.
Україна отримала від Німеччини першу гаубицю RCH 155
Український посол Олексій Макеєв символічно прийняв першу гаубицю з 54 запланованих для передачі.
Перші шість систем залишаться в Німеччині, де їх використовуватимуть для тренування українських військових.
RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) — це сучасна німецька самохідна артилерійська установка, розроблена компанією Krauss-Maffei Wegmann.
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