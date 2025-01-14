Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев — какова цель

Министр обороны Германии Борис Писториус совершил неанонсированный визит в Киев. Целью поездки является обсуждение дальнейшей поддержки Украины в войне против России.
Главные тезисы
- Министр обороны Германии Борис Писториус совершил неанонсированный визит в Киев для обсуждения поддержки Украины в войне против России.
- Сигнал от Германии подтверждает готовность поддерживать Украину и оставаться рядом в европейском контексте.
- Германия передала первую гаубицу RCH 155 Украине, что свидетельствует о намерении помогать в укреплении оборонной сферы.
- Украина способна рассчитывать на поддержку Германии и других союзников в борьбе за мир и безопасность.
- Инициатива по усилению оборонной способности Украины подтверждает становление крепких союзнических связей между странами.
Что известно о визите Писториуса в Киев
Как отмечает издание, Министр подчеркнул, что этот визит демонстрирует готовность Германии активно поддерживать Украину.
Перед своим приездом в Киев Писториус провел консультации с коллегами из Польши, Франции, Италии и других стран. Сейчас Германия вместе с партнерами стремится усилить усилия по укреплению оборонной способности Украины.
Украина получила от Германии первую гаубицу RCH 155
Украинский посол Алексей Макеев символически принял первую гаубицу из 54 запланированных для передачи.
Первые шесть систем останутся в Германии, где будут использоваться для тренировки украинских военных.
RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) – это современная немецкая самоходная артиллерийская установка, разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann.
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