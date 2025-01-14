Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев — какова цель
Категория
Украина
Дата публикации

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев — какова цель

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев — какова цель
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Источник:  NTV

Министр обороны Германии Борис Писториус совершил неанонсированный визит в Киев. Целью поездки является обсуждение дальнейшей поддержки Украины в войне против России.

Главные тезисы

  • Министр обороны Германии Борис Писториус совершил неанонсированный визит в Киев для обсуждения поддержки Украины в войне против России.
  • Сигнал от Германии подтверждает готовность поддерживать Украину и оставаться рядом в европейском контексте.
  • Германия передала первую гаубицу RCH 155 Украине, что свидетельствует о намерении помогать в укреплении оборонной сферы.
  • Украина способна рассчитывать на поддержку Германии и других союзников в борьбе за мир и безопасность.
  • Инициатива по усилению оборонной способности Украины подтверждает становление крепких союзнических связей между странами.

Что известно о визите Писториуса в Киев

Как отмечает издание, Министр подчеркнул, что этот визит демонстрирует готовность Германии активно поддерживать Украину.

Мне важно показать, что мы продолжаем поддерживать Украину. Это сигнал, что Германия как крупнейшая страна НАТО в Европе остается рядом с Украиной. Мы действуем вместе с Большой пятеркой и другими союзниками, — заявил Писториус.

Перед своим приездом в Киев Писториус провел консультации с коллегами из Польши, Франции, Италии и других стран. Сейчас Германия вместе с партнерами стремится усилить усилия по укреплению оборонной способности Украины.

Украина получила от Германии первую гаубицу RCH 155

Украина может рассчитывать на нас, и это сигнал. Германия готова взять на себя ответственность в Европе, - заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Украинский посол Алексей Макеев символически принял первую гаубицу из 54 запланированных для передачи.

Первые шесть систем останутся в Германии, где будут использоваться для тренировки украинских военных.

Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. За мир нужно бороться. Приятно знать, что Германия на стороне Украины, - заявил украинский посол, комментируя возможность переговоров о прекращении войны.

RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) – это современная немецкая самоходная артиллерийская установка, разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann.

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