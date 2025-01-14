Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев — какова цель

Министр обороны Германии Борис Писториус совершил неанонсированный визит в Киев. Целью поездки является обсуждение дальнейшей поддержки Украины в войне против России.

Что известно о визите Писториуса в Киев

Как отмечает издание, Министр подчеркнул, что этот визит демонстрирует готовность Германии активно поддерживать Украину.

Мне важно показать, что мы продолжаем поддерживать Украину. Это сигнал, что Германия как крупнейшая страна НАТО в Европе остается рядом с Украиной. Мы действуем вместе с Большой пятеркой и другими союзниками, — заявил Писториус. Поделиться

Перед своим приездом в Киев Писториус провел консультации с коллегами из Польши, Франции, Италии и других стран. Сейчас Германия вместе с партнерами стремится усилить усилия по укреплению оборонной способности Украины.

Украина получила от Германии первую гаубицу RCH 155

Украина может рассчитывать на нас, и это сигнал. Германия готова взять на себя ответственность в Европе, - заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Поделиться

Украинский посол Алексей Макеев символически принял первую гаубицу из 54 запланированных для передачи.

Первые шесть систем останутся в Германии, где будут использоваться для тренировки украинских военных.

Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. За мир нужно бороться. Приятно знать, что Германия на стороне Украины, - заявил украинский посол, комментируя возможность переговоров о прекращении войны. Поделиться