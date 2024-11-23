Міністр закордонних справ Франції Барро заявив про беззастережну підтримку України

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Україна може обстріляти Росію французькими ракетами великої дальності «в логіці самооборони».
Головні тези:
- Міністр закордонних справ Франції Барро висловив беззастережну підтримку України в конфлікті з Росією.
- Франція готова дозволити українським військам використовувати французькі ракети для оборони.
- Барро натякнув на можливе запрошення України до НАТО в майбутньому.
«Червоних ліній» щодо підтримки України немає — Барро
Раніше цього року президент Франції Макрон заявив про готовність Франції дозволити запустити свої ракети по Росії. Але коментарі Барро є значущими через кілька днів після того, як американські та британські ракети дальньої дії були використані таким чином уперше.
Барро, який провів переговори з міністром закордонних справ Девідом Леммі в Лондоні 22 листопада, сказав, що західні союзники не повинні встановлювати жодних обмежень на підтримку України проти Росії, а також "не встановлювати та висловлювати червоні лінії".
На запитання, чи може це навіть означати участь французьких військ у бою, він сказав:
Барро натякнув на запрошення України до НАТО, як просив президент Зеленський.
Ми відкриті для того, щоб надіслати запрошення, і тому в наших дискусіях з друзями та союзниками, друзями та союзниками України ми працюємо над тим, щоб наблизити їх до наших позицій.
І він припустив, що західним країнам доведеться збільшити суму, яку вони витрачають на оборону, зауваживши: «Звичайно, нам доведеться витрачати більше, якщо ми хочемо зробити більше, і я думаю, що ми повинні протистояти цим новим викликам».
Франція і Британія також ухвалили позитивне рішення щодо України
Французи і британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow.
Загалом матеріал присвячено дозволу президента США Джо Байдена українським військам завдавати ударів углиб території РФ за допомогою американських ракет ATACMS.
Це рішення означає серйозну зміну в проведенні операцій українських сил, які, як кажуть, мають більше американських ракет, ніж франко-британських, — пише Le Figaro.
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