Міністр закордонних справ Франції Барро заявив про беззастережну підтримку України
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Міністр закордонних справ Франції Барро заявив про беззастережну підтримку України

Барро
Джерело:  BBC

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Україна може обстріляти Росію французькими ракетами великої дальності «в логіці самооборони».

Головні тези:

  • Міністр закордонних справ Франції Барро висловив беззастережну підтримку України в конфлікті з Росією.
  • Франція готова дозволити українським військам використовувати французькі ракети для оборони.
  • Барро натякнув на можливе запрошення України до НАТО в майбутньому.

«Червоних ліній» щодо підтримки України немає — Барро

Принцип був встановлений... наші послання президенту Зеленському були добре сприйняті, — сказав він в ексклюзивному інтерв’ю Лаурі Куенссберг.

Раніше цього року президент Франції Макрон заявив про готовність Франції дозволити запустити свої ракети по Росії. Але коментарі Барро є значущими через кілька днів після того, як американські та британські ракети дальньої дії були використані таким чином уперше.

Барро, який провів переговори з міністром закордонних справ Девідом Леммі в Лондоні 22 листопада, сказав, що західні союзники не повинні встановлювати жодних обмежень на підтримку України проти Росії, а також "не встановлювати та висловлювати червоні лінії".

На запитання, чи може це навіть означати участь французьких військ у бою, він сказав:

Ми не відкидаємо жодного варіанту.

Ми будемо підтримувати Україну настільки інтенсивно і скільки потрібно. Чому? Тому що на кону наша безпека. Кожен раз, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза наближається до Європи на один квадратний кілометр.

Жан-Ноель Барро

Жан-Ноель Барро

Міністр закордонних справ Франції

Барро натякнув на запрошення України до НАТО, як просив президент Зеленський.

Ми відкриті для того, щоб надіслати запрошення, і тому в наших дискусіях з друзями та союзниками, друзями та союзниками України ми працюємо над тим, щоб наблизити їх до наших позицій.

І він припустив, що західним країнам доведеться збільшити суму, яку вони витрачають на оборону, зауваживши: «Звичайно, нам доведеться витрачати більше, якщо ми хочемо зробити більше, і я думаю, що ми повинні протистояти цим новим викликам».

Франція і Британія також ухвалили позитивне рішення щодо України

Французи і британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow.

Варто зазначити, що поки редакція видання Le Figaro не розкриває жодних інших деталей, а також джерел інформації.

Загалом матеріал присвячено дозволу президента США Джо Байдена українським військам завдавати ударів углиб території РФ за допомогою американських ракет ATACMS.

Це рішення означає серйозну зміну в проведенні операцій українських сил, які, як кажуть, мають більше американських ракет, ніж франко-британських, — пише Le Figaro.

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