Министр иностранных дел Франции Барро заявил о безоговорочной поддержке Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина может обстрелять Россию французскими ракетами большой дальности "в логике самообороны".
Главные тезисы
- Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил поддержку Украины в войне с Россией.
- Франция готова разрешить украинским войскам использовать французские ракеты для обороны, что может повлечь за собой серьезные изменения в оборонной стратегии Украины.
- Ключевые действия Франции и Британии в поддержку Украины являются сигналом о возможном изменении в международных отношениях и об ужесточении политики в отношении России.
«Красных линий» по поддержке Украины нет — Барро
Ранее в этом году президент Франции Макрон заявил о готовности Франции разрешить запустить свои ракеты по России. Но комментарии Барро значимы спустя несколько дней после того, как американские и британские ракеты дальнего действия были использованы таким образом впервые.
Барро, проведший переговоры с министром иностранных дел Дэвидом Лемми в Лондоне 22 ноября, сказал, что западные союзники не должны устанавливать никаких ограничений в поддержку Украины против России, а также "не устанавливать и выражать красные линии".
На вопрос, может ли это даже означать участие французских войск в бою, он сказал:
Барро намекнул по приглашению Украины в НАТО, как просил президент Зеленский.
Мы открыты для того, чтобы прислать приглашение, и поэтому в наших дискуссиях с друзьями и союзниками, друзьями и союзниками Украины мы работаем над тем, чтобы приблизить их к нашим позициям.
И он предположил, что западным странам придется увеличить сумму, которую они тратят на оборону, заметив: «Конечно нам придется тратить больше, если мы хотим сделать больше, и я думаю, что мы должны противостоять этим новым вызовам».
Франция и Британия также приняли положительное решение по Украине
Французы и британцы позволили Украине нанести удар вглубь российской территории, используя свои ракеты SCALP/Storm Shadow.
В целом материал посвящен разрешению президента США Джо Байдена украинским войскам наносить удары вглубь территории РФ с помощью американских ракет ATACMS.
Это решение означает серьезное изменение в проведении операций украинских сил, которые, как говорится, имеют больше американских ракет, чем франко-британских, пишет Le Figaro.
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