Министр иностранных дел Франции Барро заявил о безоговорочной поддержке Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Министр иностранных дел Франции Барро заявил о безоговорочной поддержке Украины

Барро
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Источник:  BBC

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина может обстрелять Россию французскими ракетами большой дальности "в логике самообороны".

Главные тезисы

  • Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил поддержку Украины в войне с Россией.
  • Франция готова разрешить украинским войскам использовать французские ракеты для обороны, что может повлечь за собой серьезные изменения в оборонной стратегии Украины.
  • Ключевые действия Франции и Британии в поддержку Украины являются сигналом о возможном изменении в международных отношениях и об ужесточении политики в отношении России.

«Красных линий» по поддержке Украины нет — Барро

Принцип был установлен... наши послания президенту Зеленскому были хорошо восприняты, сказал он в эксклюзивном интервью Лаури Куэнссберг.

Ранее в этом году президент Франции Макрон заявил о готовности Франции разрешить запустить свои ракеты по России. Но комментарии Барро значимы спустя несколько дней после того, как американские и британские ракеты дальнего действия были использованы таким образом впервые.

Барро, проведший переговоры с министром иностранных дел Дэвидом Лемми в Лондоне 22 ноября, сказал, что западные союзники не должны устанавливать никаких ограничений в поддержку Украины против России, а также "не устанавливать и выражать красные линии".

На вопрос, может ли это даже означать участие французских войск в бою, он сказал:

Мы не исключаем ни одного варианта.

Мы будем поддерживать Украину столь интенсивно и сколько нужно. Почему? Потому что на кону наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на квадратный километр, угроза приближается к Европе на один квадратный километр.

Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро

Министр иностранных дел Франции

Барро намекнул по приглашению Украины в НАТО, как просил президент Зеленский.

Мы открыты для того, чтобы прислать приглашение, и поэтому в наших дискуссиях с друзьями и союзниками, друзьями и союзниками Украины мы работаем над тем, чтобы приблизить их к нашим позициям.

И он предположил, что западным странам придется увеличить сумму, которую они тратят на оборону, заметив: «Конечно нам придется тратить больше, если мы хотим сделать больше, и я думаю, что мы должны противостоять этим новым вызовам».

Франция и Британия также приняли положительное решение по Украине

Французы и британцы позволили Украине нанести удар вглубь российской территории, используя свои ракеты SCALP/Storm Shadow.

Следует отметить, что пока редакция издания Le Figaro не раскрывает никаких других деталей, а также источников информации.

В целом материал посвящен разрешению президента США Джо Байдена украинским войскам наносить удары вглубь территории РФ с помощью американских ракет ATACMS.

Это решение означает серьезное изменение в проведении операций украинских сил, которые, как говорится, имеют больше американских ракет, чем франко-британских, пишет Le Figaro.

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