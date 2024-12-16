Міністри ЄС ухвалять 15 пакет санкцій проти РФ — що він включатиме

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 16 грудня ухвалять 15-й пакет санкцій проти Росії. Також вони планують обговорити ситуацію в Сирії, Україні та Грузії.
Головні тези:
- Ухвалення 15-го пакету санкцій ЄС проти Росії передбачає обмеження для 'тіньового флоту' та санкції проти офіційних осіб Північної Кореї та китайських компаній, які підтримують російську агресію.
- Високопоставлені посадовці ЄС та США заявляють про наміри посилити санкційний тиск на РФ з метою послаблення впливу Кремля та диктатора Путіна.
- Мирне врегулювання конфлікту в Україні відкладається через неохідність досягнення миру, а Росія не демонструє бажання до цього.
- Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість більш жорстких санкцій проти російської нафтової торгівлі з метою послаблення військової машини Путіна.
- Процес ухвалення нових санкцій до РФ в США є у розробці, але офіційний Вашингтон розглядає обмеження, які можуть вплинути на російський експорт нафти.
Що відомо про новий пакет санкції ЄС проти РФ
Як заявила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас під час розмови з журналістами, новий пакет санкцій включатиме:
обмеження для так званого "тіньового флоту"
санкції проти офіційних осіб Північної Кореї, а також проти китайських компаній, які підтримують російську агресію.
Щодо можливого розгортання європейських миротворців в Україні, Каллас підкреслила, що це стане можливим лише після досягнення миру, чого наразі Росія не прагне.
США хочуть посилити санкційний тиск на РФ
Згідно з даними інсайдерів, Білий дім може запровадити більш жорсткі санкції проти прибуткової торгівлі нафтою Росії.
Головна мета адміністрації Джо Байдена — послабити військову машину диктатора Путіна ще до повернення Дональда Трампа на пост президента США.
Що важливо розуміти, деталі можливих нових санкцій досі знаходяться у процесі розробки, однак наразі офіційний Вашингтон розглядає обмеження, які можуть торкнутися деяких видів російського експорту нафти.
За словами анонімних джерел, чинний американський лідер довго не наважувався ухвалити це рішення через побоювання, що він може спровокувати стрибок цін на енергоносії, особливо напередодні президентських виборів минулого місяця.
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