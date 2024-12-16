Міністри ЄС ухвалять 15 пакет санкцій проти РФ — що він включатиме

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 16 грудня ухвалять 15-й пакет санкцій проти Росії. Також вони планують обговорити ситуацію в Сирії, Україні та Грузії.

Що відомо про новий пакет санкції ЄС проти РФ

Як заявила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас під час розмови з журналістами, новий пакет санкцій включатиме:

обмеження для так званого "тіньового флоту"

санкції проти офіційних осіб Північної Кореї, а також проти китайських компаній, які підтримують російську агресію.

Це чіткий сигнал: кожен, хто сприяє продовженню цієї війни, має заплатити свою ціну, — зазначила Каллас. Поширити

Щодо можливого розгортання європейських миротворців в Україні, Каллас підкреслила, що це стане можливим лише після досягнення миру, чого наразі Росія не прагне.

Спочатку потрібен мир, щоб говорити про миротворців. Проте Росія не демонструє жодного бажання досягти миру. Це очевидно, якщо подивитися хоча б на інтерв'ю Лаврова для Такера Карлсона, де вони чітко заявляють, що не збираються відступати від своїх цілей, — заявила Кая Каллас. Поширити

США хочуть посилити санкційний тиск на РФ

Згідно з даними інсайдерів, Білий дім може запровадити більш жорсткі санкції проти прибуткової торгівлі нафтою Росії.

Головна мета адміністрації Джо Байдена — послабити військову машину диктатора Путіна ще до повернення Дональда Трампа на пост президента США.

Що важливо розуміти, деталі можливих нових санкцій досі знаходяться у процесі розробки, однак наразі офіційний Вашингтон розглядає обмеження, які можуть торкнутися деяких видів російського експорту нафти.

За словами анонімних джерел, чинний американський лідер довго не наважувався ухвалити це рішення через побоювання, що він може спровокувати стрибок цін на енергоносії, особливо напередодні президентських виборів минулого місяця.