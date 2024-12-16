Министры ЕС примут 15 пакет санкций против РФ — что он будет включать

Министры иностранных дел стран Европейского Союза 16 декабря примут 15-й пакет санкций против России. Также они намерены обсудить ситуацию в Сирии, Украине и Грузии.

Что известно о новом пакете санкции ЕС против РФ

Как заявила высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас во время разговора с журналистами, новый пакет санкций будет включать:

ограничение для так называемого "теневого флота"

санкции против официальных лиц Северной Кореи, а также против китайских компаний, поддерживающих российскую агрессию.

Это четкий сигнал: каждый, кто способствует продолжению этой войны, должен заплатить свою цену, — отметила Каллас. Поделиться

Относительно возможного развертывания европейских миротворцев в Украине, Каллас подчеркнула, что это станет возможным только после достижения мира, чего Россия не стремится.

Сначала нужен мир, чтобы говорить о миротворцах. Однако Россия не демонстрирует желания достичь мира. Это очевидно, если посмотреть хотя бы на интервью Лаврова для Такера Карлсона, где они ясно заявляют, что не собираются отступать от своих целей, — заявила Кая Каллас. Поделиться

США хотят усилить санкционное давление на РФ

Согласно данным инсайдеров, Белый дом может ввести более жесткие санкции против прибыльной торговли нефтью России.

Главная цель администрации Джо Байдена — ослабить военную машину диктатора Путина еще до возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Что важно понимать, детали возможных новых санкций до сих пор находятся в процессе разработки, однако в настоящее время официальный Вашингтон рассматривает ограничения, которые могут затронуть некоторые виды российского экспорта нефти.

По словам анонимных источников, действующий американский лидер долго не решался принять это решение из-за опасений, что он может спровоцировать скачок цен на энергоносители, особенно в преддверии президентских выборов в прошлом месяце.