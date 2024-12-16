Министры ЕС примут 15 пакет санкций против РФ — что он будет включать

Министры иностранных дел стран Европейского Союза 16 декабря примут 15-й пакет санкций против России. Также они намерены обсудить ситуацию в Сирии, Украине и Грузии.
Главные тезисы
- Принятие 15-го пакета санкций ЕС против России предполагает ограничение для теневого флота и санкции против официальных лиц Северной Кореи и китайских компаний, поддерживающих российскую агрессию.
- Высокопоставленные чиновники ЕС и США заявляют о намерениях усилить санкционное давление на РФ с целью ослабления влияния Кремля и диктатора Путина.
- Мирное урегулирование конфликта в Украине откладывается из-за необходимости достижения мира, а Россия не демонстрирует желания к этому.
- Администрация Джо Байдена рассматривает возможность более жестких санкций против российской нефтяной торговли с целью ослабления военной машины Путина.
- Процесс принятия новых санкций в РФ в США находится в разработке, но официальный Вашингтон рассматривает ограничения, которые могут повлиять на российский экспорт нефти.
Что известно о новом пакете санкции ЕС против РФ
Как заявила высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас во время разговора с журналистами, новый пакет санкций будет включать:
ограничение для так называемого "теневого флота"
санкции против официальных лиц Северной Кореи, а также против китайских компаний, поддерживающих российскую агрессию.
Относительно возможного развертывания европейских миротворцев в Украине, Каллас подчеркнула, что это станет возможным только после достижения мира, чего Россия не стремится.
США хотят усилить санкционное давление на РФ
Согласно данным инсайдеров, Белый дом может ввести более жесткие санкции против прибыльной торговли нефтью России.
Главная цель администрации Джо Байдена — ослабить военную машину диктатора Путина еще до возвращения Дональда Трампа на пост президента США.
Что важно понимать, детали возможных новых санкций до сих пор находятся в процессе разработки, однако в настоящее время официальный Вашингтон рассматривает ограничения, которые могут затронуть некоторые виды российского экспорта нефти.
По словам анонимных источников, действующий американский лидер долго не решался принять это решение из-за опасений, что он может спровоцировать скачок цен на энергоносители, особенно в преддверии президентских выборов в прошлом месяце.
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