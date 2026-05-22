Міноборони назвало кількість хімічних боєприпасів, застосованих армією РФ проти ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну офіційно зафіксовано понад 13300 випадків застосування армією РФ хімічних боєприпасів на полі бою.

Головні тези:

  • За даними Міноборони України, армія РФ застосувала понад 13 300 хімічних боєприпасів на полі бою проти ЗСУ.
  • Інтенсивність атак з використанням хімічних речовин зросла з 2024 року, а на початку 2026 року рівень застосування залишається стабільно високим.

Росія використала проти ЗСУ понад 13300 хімічних боєприпасів

Про це у Кишиневі під час засідання Групи з обміну інформацією про технічну допомогу Україні Ініціативи Групи Семи «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення» заявив заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Валерій Вебер.

Українська делегація представила міжнародним партнерам динаміку застосування росіянами хімічних речовин.

За даними Міноборони, якщо у 2023 році їх використання мало переважно епізодичний характер, то починаючи з 2024 року інтенсивність атак стрімко зросла.

А станом на першу половину 2026 року загальний рівень застосування противником хімічних боєприпасів залишається стабільно високим на всій лінії зіткнення.

Зважаючи на постійні загрози з боку Російської Федерації, Україна закликала партнерів посилити підтримку у сфері хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної безпеки.

Зокрема, Вебер презентував іноземним колегам важливі проєктні пропозиції щодо посилення спроможностей у сфері радіаційного контролю, реагування на радіаційні загрози, безпечного поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання та підвищення рівня екологічної безпеки на військових об’єктах Міноборони.

Наразі країни G7 опрацьовують представлені проєктні пропозиції для виділення додаткового фінансування та технічної допомоги Силам оборони України.

