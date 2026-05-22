Минобороны назвало количество химических боеприпасов, примененных армией РФ против ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны назвало количество химических боеприпасов, примененных армией РФ против ВСУ

Минобороны Украины
химбоєеприпас
Читати українською

С начала полномасштабного вторжения России в Украину официально зафиксировано более 13300 случаев применения армией РФ химических боеприпасов на поле боя.

Главные тезисы

  • Официально зафиксировано более 13 300 случаев применения химических боеприпасов армией РФ против ВСУ.
  • Интенсивность атак с использованием химических веществ увеличилась с 2024 года, а к началу 2026 года уровень применения остается высоким.

Россия использовала против ВСУ более 13300 химических боеприпасов

Об этом в Кишиневе во время заседания Группы по обмену информацией о технической помощи Украине Инициативы Группы Семи «Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения» заявил заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Валерий Вебер.

Украинская делегация представила международным партнерам динамику применения россиянами химических веществ.

По данным Минобороны, если в 2023 году их использование имело преимущественно эпизодический характер, то, начиная с 2024 года, интенсивность атак стремительно возросла.

А по состоянию на первую половину 2026 г. общий уровень применения противником химических боеприпасов остается стабильно высоким на всей линии столкновения.

Принимая во внимание постоянные угрозы со стороны Российской Федерации, Украина призвала партнеров усилить поддержку в сфере химической, биологической, радиологической и ядерной безопасности.

В частности, Вебер презентовал иностранным коллегам важные проектные предложения по усилению возможностей в сфере радиационного контроля, реагированию на радиационные угрозы, безопасному обращению с отработанными источниками ионизирующего излучения и повышению уровня экологической безопасности на военных объектах Минобороны.

В настоящее время страны G7 прорабатывают представленные проектные предложения по выделению дополнительного финансирования и технической помощи Силам обороны Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Нидерланды собрали доказательства использования Россией химоружия против Украины
Россия постоянно использует химоружие против Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия осуществила более 10 тыс химических атак против ВСУ с 2022 года
СБУ
граната
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты в марте почти 400 раз применяли против ВСУ боеприпасы с химвеществами
химвещества

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?