Минобороны назвало количество химических боеприпасов, примененных армией РФ против ВСУ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину официально зафиксировано более 13300 случаев применения армией РФ химических боеприпасов на поле боя.
Главные тезисы
- Официально зафиксировано более 13 300 случаев применения химических боеприпасов армией РФ против ВСУ.
- Интенсивность атак с использованием химических веществ увеличилась с 2024 года, а к началу 2026 года уровень применения остается высоким.
Об этом в Кишиневе во время заседания Группы по обмену информацией о технической помощи Украине Инициативы Группы Семи «Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения» заявил заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Валерий Вебер.
Украинская делегация представила международным партнерам динамику применения россиянами химических веществ.
По данным Минобороны, если в 2023 году их использование имело преимущественно эпизодический характер, то, начиная с 2024 года, интенсивность атак стремительно возросла.
Принимая во внимание постоянные угрозы со стороны Российской Федерации, Украина призвала партнеров усилить поддержку в сфере химической, биологической, радиологической и ядерной безопасности.
В частности, Вебер презентовал иностранным коллегам важные проектные предложения по усилению возможностей в сфере радиационного контроля, реагированию на радиационные угрозы, безопасному обращению с отработанными источниками ионизирующего излучения и повышению уровня экологической безопасности на военных объектах Минобороны.
В настоящее время страны G7 прорабатывают представленные проектные предложения по выделению дополнительного финансирования и технической помощи Силам обороны Украины.
