Міноборони пропонує 3 типи нових контрактів для військових

У Міністерстві оборони України розкрили подробиці рішення президента Володимира Зеленського щодо збільшення виплат військовим. У відомстві звернули увагу на те, що відтепер українські піхотинці стають “найбільш високооплачуваними фахівцями у світі”.
Головні тези:
- Українські воїни будуть отримувати 40 тис грн за один “штурмовий день”.
- Також заплановане збільшення рекрутингу іноземних добровольців.
Збільшення виплат військовим і нові контракти — що зміниться
Міністерство оборони представило одразу 3 типи нових контрактів:
піхотно-штурмовий контракт — для піхотинців, штурмовиків, снайперів чи розвідників. В середньому вони отримуватимуть 300 тис. грн на місяць, максимально — 460 тис. Терміни контракту — 10 або 14 місяців, а після — відстрочка від мобілізації на 6 місяців;
бойовий контракт — для бойових посад крім піхотно-штурмових. Термін — 24 місяці, на бойових зарплата становитиме 120 тис. грн, у тилу — 30 тис. Після служби відстрочка від мобілізації на 6 місяців;
базовий контракт — для логістів, технічних працівників та штабів. Термін — 24 місяці, з можливістю переходу на інші контракти.
Окрім того, наголошується: для тих захисників, хто у Силах оборони найдовше і провів найбільше часу на бойових — до кінця 2026 року почнеться поступове звільнення зі служби.
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