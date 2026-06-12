Минобороны предлагает 3 типа новых контрактов для военных
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны предлагает 3 типа новых контрактов для военных

Минобороны Украины
Увеличение выплат военным и новые контракты – что изменится
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В Министерстве обороны Украины раскрыли подробности решения президента Владимира Зеленского об увеличении выплат военным. В ведомстве обратили внимание на то, что отныне украинские пехотинцы становятся "наиболее высокооплачиваемыми специалистами в мире".

Главные тезисы

  • Украинские воины будут получать 40 тыс грн за один "штурмовой день".
  • Также запланировано увеличение рекрутинга иностранных добровольцев.

Увеличение выплат военным и новые контракты — что изменится

Министерство обороны представило сразу три типа новых контрактов:

  • пехотно-штурмовой контракт — для пехотинцев, штурмовиков, снайперов или разведчиков. В среднем они будут получать 300 тыс. грн в месяц, максимально — 460 тыс. Сроки контракта — 10 или 14 месяцев, а после — отсрочка от мобилизации на 6 месяцев;

  • боевой контракт — для боевых должностей кроме пехотно-штурмовых. Срок — 24 месяца, на боевых зарплата составит 120 тыс. грн, в тылу — 30 тыс. После службы отсрочка от мобилизации на 6 месяцев;

  • базовый контракт — для логистов, технических работников и штабов. Срок — 24 месяца, с возможностью перехода на другие контракты.

Кроме того, указано: для тех защитников, кто в Силах обороны дольше всего и провел больше всего времени на боевых — до конца 2026 года начнется постепенное увольнение со службы.

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