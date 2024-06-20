Міноборони запустило чат-бот "Армія+". Як ним користуватися

В Україні з'явився онлайн-консультант для військовозобовʼязаних, військових та їхніх родин. Йдеться про спеціальний чат-бот "Армія+".
Головні тези:
- Оперативні відповіді на запитання про отримання статусу учасника бойових дій, військово-лікарську комісію, пільги та інше надаються у чат-боті.
- З 10 травня 2024 року діє новий закон про мобілізацію, який передбачає оновлення військово-облікових даних українців до 16 липня.
- Створено мобільний застосунок з Qr-кодом, що замінює паперові військово-облікові документи.
- Цінна інформація для військовозобов'язаних та їхніх сімей доступна в чат-боті "Армія+" через Telegram.
Що відомо про чат-бот “Армія+”
Чат-бот «Армія+» доступний за посиланням, а його юзернейм у Telegram — UAForces_bot. Він пропонує оперативні відповіді на низку запитань.
Військові, їхні родини та цивільні можуть дізнатися в чат-боті про отримання статусу учасника бойових дій, проходження військово-лікарської комісії, бронювання, рекрутинг, пільги, право на освіту, санаторне лікування, забезпечення житлом тощо.
Також родини військовослужбовців можуть дізнатися в чат-боті про грошове забезпечення в разі смерті військового, захоплення його в полон чи зникнення безвісти.
Щоб отримати інформацію, потрібно активувати чат-бот (натиснути «Старт») й обрати відповідну категорію запитань.
Мобілізація в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. 10 травня 2024 року також набув чинності новий закон про мобілізацію.
Згідно з оновленим законодавством, всі військовозобов'язані українці повинні оновити військово-облікові дані до 16 липня. Йдеться не лише про чоловіків, але й про категорію військовозобов'язаних жінок.
Оновити персональні дані можна у ТЦК, центрах надання адміністративних послуг та через електронний кабінет "Резерв+". У мобільному застосунку також з'явився Qr-код, який є аналогом паперових військово-облікових документів.
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