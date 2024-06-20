Міноборони запустило чат-бот "Армія+". Як ним користуватися
Категорія
Україна
Дата публікації

Міноборони запустило чат-бот "Армія+". Як ним користуватися

Міноборони України
зсу

В Україні з'явився онлайн-консультант для військовозобовʼязаних, військових та їхніх родин. Йдеться про спеціальний чат-бот "Армія+".

Головні тези:

 

  • Оперативні відповіді на запитання про отримання статусу учасника бойових дій, військово-лікарську комісію, пільги та інше надаються у чат-боті.
  • З 10 травня 2024 року діє новий закон про мобілізацію, який передбачає оновлення військово-облікових даних українців до 16 липня.
  • Створено мобільний застосунок з Qr-кодом, що замінює паперові військово-облікові документи.
  • Цінна інформація для військовозобов'язаних та їхніх сімей доступна в чат-боті "Армія+" через Telegram.

Що відомо про чат-бот “Армія+”

Чат-бот «Армія+» доступний за посиланням, а його юзернейм у Telegram — UAForces_bot. Він пропонує оперативні відповіді на низку запитань.

Військові, їхні родини та цивільні можуть дізнатися в чат-боті про отримання статусу учасника бойових дій, проходження військово-лікарської комісії, бронювання, рекрутинг, пільги, право на освіту, санаторне лікування, забезпечення житлом тощо.

Також родини військовослужбовців можуть дізнатися в чат-боті про грошове забезпечення в разі смерті військового, захоплення його в полон чи зникнення безвісти.

Щоб отримати інформацію, потрібно активувати чат-бот (натиснути «Старт») й обрати відповідну категорію запитань.

Мобілізація в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. 10 травня 2024 року також набув чинності новий закон про мобілізацію.

Згідно з оновленим законодавством, всі військовозобов'язані українці повинні оновити військово-облікові дані до 16 липня. Йдеться не лише про чоловіків, але й про категорію військовозобов'язаних жінок.

Оновити персональні дані можна у ТЦК, центрах надання адміністративних послуг та через електронний кабінет "Резерв+". У мобільному застосунку також з'явився Qr-код, який є аналогом паперових військово-облікових документів.

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