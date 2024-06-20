Минобороны запустило чат-бот "Армия+". Как им пользоваться
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны запустило чат-бот "Армия+". Как им пользоваться

Минобороны Украины
всу
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В Украине появился онлайн-консультант для военнообязанных, военных и семей. Речь идет о специальном чат-боте "Армия+".

Главные тезисы

 

  • В чат-боте можно узнать информацию о получении статуса участника боевых действий, мобилизации, бронировании, рекрутинге, льготах и других важных вопросах.
  • Семьи военнослужащих также могут получить информацию о денежном довольствии в случае смерти, захвата в плен или пропажи без вести.
  • Мобилизация в Украине продолжается, и согласно новому закону о мобилизации все военнообязанные украинцы обязаны обновить военно-учетные данные до определенного срока.
  • Для обновления данных доступны различные способы, включая посещение ТЦК, Центров предоставления административных услуг и использование мобильного приложения 'Резерв+' с Qr-кодом.

Что известно о чат-боте "Армия+"

Чат-бот «Армия+» доступен по ссылке , а его юзернейм в Telegram — UAForces_bot. Он предлагает оперативные ответы на ряд вопросов.

Военные, их семьи и гражданские могут узнать в чат-боте о получении статуса участника боевых действий, прохождении военно-врачебной комиссии, бронировании, рекрутинге, льготах, праве на образование, санаторном лечении, обеспечении жильем и т.д.

Также семьи военнослужащих могут узнать в чат-боте о денежном довольствии в случае смерти военного, захвата его в плен или пропаже без вести.

Для получения информации необходимо активировать чат-бот (нажать «Старт») и выбрать соответствующую категорию вопросов.

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину продолжается всеобщая мобилизация. 10 мая 2024 года также вступил в силу новый закон о мобилизации.

Согласно обновленному законодательству, все военнообязанные украинцы должны обновить военно-учетные данные до 16 июля. Речь идет не только о мужчинах, но и о категории военнообязанных женщин.

Обновить персональные данные можно в ТЦК, центрах предоставления административных услуг и через электронный кабинет "Резерв+". В мобильном приложении также появился Qr-код, являющийся аналогом бумажных военно-учетных документов.

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