Минобороны запустило чат-бот "Армия+". Как им пользоваться

В Украине появился онлайн-консультант для военнообязанных, военных и семей. Речь идет о специальном чат-боте "Армия+".
Главные тезисы
- В чат-боте можно узнать информацию о получении статуса участника боевых действий, мобилизации, бронировании, рекрутинге, льготах и других важных вопросах.
- Семьи военнослужащих также могут получить информацию о денежном довольствии в случае смерти, захвата в плен или пропажи без вести.
- Мобилизация в Украине продолжается, и согласно новому закону о мобилизации все военнообязанные украинцы обязаны обновить военно-учетные данные до определенного срока.
- Для обновления данных доступны различные способы, включая посещение ТЦК, Центров предоставления административных услуг и использование мобильного приложения 'Резерв+' с Qr-кодом.
Что известно о чат-боте "Армия+"
Чат-бот «Армия+» доступен по ссылке , а его юзернейм в Telegram — UAForces_bot. Он предлагает оперативные ответы на ряд вопросов.
Военные, их семьи и гражданские могут узнать в чат-боте о получении статуса участника боевых действий, прохождении военно-врачебной комиссии, бронировании, рекрутинге, льготах, праве на образование, санаторном лечении, обеспечении жильем и т.д.
Также семьи военнослужащих могут узнать в чат-боте о денежном довольствии в случае смерти военного, захвата его в плен или пропаже без вести.
Для получения информации необходимо активировать чат-бот (нажать «Старт») и выбрать соответствующую категорию вопросов.
Мобилизация в Украине
С начала полномасштабного вторжения в Украину продолжается всеобщая мобилизация. 10 мая 2024 года также вступил в силу новый закон о мобилизации.
Согласно обновленному законодательству, все военнообязанные украинцы должны обновить военно-учетные данные до 16 июля. Речь идет не только о мужчинах, но и о категории военнообязанных женщин.
Обновить персональные данные можно в ТЦК, центрах предоставления административных услуг и через электронный кабинет "Резерв+". В мобильном приложении также появился Qr-код, являющийся аналогом бумажных военно-учетных документов.
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