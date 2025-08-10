Міносвіти планує підвищити розмір студентських стипендій

Ексзаступник міністра освіти Михайло Винницький повідомив журналістам, що Міносвіти має намір підвищити розмір студентських стипендій. Що важливо розуміти, станом на сьогодні вони становлять: звичайна — 2100 грн, підвищена — майже 3000 грн.
Головні тези:
- У Раді розглядають законопроект про так звані національні стипендії.
- Їх будуть отримувати найсильніші студенти, які мають найвищі бали.
Студенти можуть розраховувати на підвищення стипендії
Михайло Винницький визнав той факт, що поточні суми дійсно недостатні.
Саме тому керівництво відомства дійшло висновку, що стипендійне забезпечення потрібно підвищити.
На його переконання, це дасть можливість молоді жити за рахунок такої стипендії.
Він також додав, що це буде для найсильніших студентів, які будуть мати найвищі бали.
Що важливо розуміти, у законопроєкті також передбачене підвищення стипендій для студентів, які навчаються за держзамовленням.
