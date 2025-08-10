Міносвіти планує підвищити розмір студентських стипендій
Категорія
Україна
Дата публікації

Міносвіти планує підвищити розмір студентських стипендій

Студенти можуть розраховувати на підвищення стипендії
Джерело:  РБК Україна

Ексзаступник міністра освіти Михайло Винницький повідомив журналістам, що Міносвіти має намір підвищити розмір студентських стипендій. Що важливо розуміти, станом на сьогодні вони становлять: звичайна — 2100 грн, підвищена — майже 3000 грн. 

Головні тези:

  •  У Раді розглядають законопроект про так звані національні стипендії.
  • Їх будуть отримувати найсильніші студенти, які мають найвищі бали.

Студенти можуть розраховувати на підвищення стипендії

Михайло Винницький визнав той факт, що поточні суми дійсно недостатні.

Саме тому керівництво відомства дійшло висновку, що стипендійне забезпечення потрібно підвищити.

Зараз якраз на останніх етапах у Верховній Раді розглядається законопроект, який говорить про те, що в нас мають з'явитися так звані національні стипендії. Це підвищені стипендії, які зможуть забезпечити студентів мінімум на рівні мінімальної заробітної плани, — підтвердив Михайло Винницький.

На його переконання, це дасть можливість молоді жити за рахунок такої стипендії.

Він також додав, що це буде для найсильніших студентів, які будуть мати найвищі бали.

Що важливо розуміти, у законопроєкті також передбачене підвищення стипендій для студентів, які навчаються за держзамовленням.

Питання забезпечення стипендіями буде активно обговорюватися найближчими місяцями у контексті розгляду законопроекту №10399. Якщо його ухвалять, зміни можуть набути чинності вже з наступного року.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Полтаві масово отруїлися студенти юридичного інституту — що відомо
Філіп Пронін / Полтавська ОВА
Лікар
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Українські студенти створили новий бронеавтомобіль Inguar3 для ЗСУ — фото
Inguar3
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Грузинські студенти масово протестують проти результатів парламентських виборів ― відео
Тбілісі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?