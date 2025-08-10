Міносвіти планує підвищити розмір студентських стипендій

Ексзаступник міністра освіти Михайло Винницький повідомив журналістам, що Міносвіти має намір підвищити розмір студентських стипендій. Що важливо розуміти, станом на сьогодні вони становлять: звичайна — 2100 грн, підвищена — майже 3000 грн.

Студенти можуть розраховувати на підвищення стипендії

Михайло Винницький визнав той факт, що поточні суми дійсно недостатні.

Саме тому керівництво відомства дійшло висновку, що стипендійне забезпечення потрібно підвищити.

Зараз якраз на останніх етапах у Верховній Раді розглядається законопроект, який говорить про те, що в нас мають з'явитися так звані національні стипендії. Це підвищені стипендії, які зможуть забезпечити студентів мінімум на рівні мінімальної заробітної плани, — підтвердив Михайло Винницький. Поширити

На його переконання, це дасть можливість молоді жити за рахунок такої стипендії.

Він також додав, що це буде для найсильніших студентів, які будуть мати найвищі бали.

Що важливо розуміти, у законопроєкті також передбачене підвищення стипендій для студентів, які навчаються за держзамовленням.