Минобразования планирует повысить размер студенческих стипендий

Экс-замминистра образования Михаил Винницкий сообщил журналистам, что Минобразования намерено повысить размер студенческих стипендий. Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день они составляют: обычная — 2100 грн, повышенная — почти 3000 грн.
Главные тезисы
- В Раде рассматривают законопроект о так называемых национальных стипендиях.
- Их будут получать самые сильные студенты, у которых самые высокие баллы.
Студенты могут рассчитывать на повышение стипендии
Михаил Винницкий признал тот факт, что текущие суммы действительно недостаточны.
Именно поэтому руководство ведомства пришло к выводу, что стипендиальное обеспечение нужно повысить.
По его убеждению, это позволит молодежи жить за счет такой стипендии.
Он также добавил, что это будет для сильнейших студентов, у которых самые высокие баллы.
Что важно понимать, в законопроекте также предусмотрено повышение стипендий для студентов, обучающихся по госзаказу.
