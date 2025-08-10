Минобразования планирует повысить размер студенческих стипендий
Категория
Украина
Дата публикации

Минобразования планирует повысить размер студенческих стипендий

Студенты могут рассчитывать на повышение стипендии
Читати українською
Источник:  РБК Украина

Экс-замминистра образования Михаил Винницкий сообщил журналистам, что Минобразования намерено повысить размер студенческих стипендий. Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день они составляют: обычная — 2100 грн, повышенная — почти 3000 грн.

Главные тезисы

  • В Раде рассматривают законопроект о так называемых национальных стипендиях.
  • Их будут получать самые сильные студенты, у которых самые высокие баллы.

Студенты могут рассчитывать на повышение стипендии

Михаил Винницкий признал тот факт, что текущие суммы действительно недостаточны.

Именно поэтому руководство ведомства пришло к выводу, что стипендиальное обеспечение нужно повысить.

Сейчас как раз на последних этапах в Верховной Раде рассматривается законопроект, говорящий о том, что у нас должны появиться так называемые национальные стипендии. Это повышенные стипендии, которые смогут обеспечить студентов минимум на уровне минимальной заработной платы, — подтвердил Михаил Винницкий.

По его убеждению, это позволит молодежи жить за счет такой стипендии.

Он также добавил, что это будет для сильнейших студентов, у которых самые высокие баллы.

Что важно понимать, в законопроекте также предусмотрено повышение стипендий для студентов, обучающихся по госзаказу.

Вопрос обеспечения стипендиями будет активно обсуждаться в ближайшие месяцы в контексте рассмотрения законопроекта №10399. Если его примут, изменения могут вступить в силу со следующего года.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Полтаве массово отравились студенты юридического института — что известно
Филипп Пронин / Полтавская ОВА
Врач
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские студенты создали новый бронеавтомобиль Inguar3 для ВСУ — фото
Inguar3
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Грузинские студенты массово протестуют против результатов парламентских выборов ― видео
Тбилиси

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?