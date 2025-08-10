Минобразования планирует повысить размер студенческих стипендий

Экс-замминистра образования Михаил Винницкий сообщил журналистам, что Минобразования намерено повысить размер студенческих стипендий. Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день они составляют: обычная — 2100 грн, повышенная — почти 3000 грн.

Студенты могут рассчитывать на повышение стипендии

Михаил Винницкий признал тот факт, что текущие суммы действительно недостаточны.

Именно поэтому руководство ведомства пришло к выводу, что стипендиальное обеспечение нужно повысить.

Сейчас как раз на последних этапах в Верховной Раде рассматривается законопроект, говорящий о том, что у нас должны появиться так называемые национальные стипендии. Это повышенные стипендии, которые смогут обеспечить студентов минимум на уровне минимальной заработной платы, — подтвердил Михаил Винницкий. Поделиться

По его убеждению, это позволит молодежи жить за счет такой стипендии.

Он также добавил, что это будет для сильнейших студентов, у которых самые высокие баллы.

Что важно понимать, в законопроекте также предусмотрено повышение стипендий для студентов, обучающихся по госзаказу.