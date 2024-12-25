Мінус 1600 військових та 4 танки. Генштаб назвав втрати армії РФ за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 779 320 військових.
Головні тези:
- Українські сили оборони продовжують успішно ліквідовувати ворожих солдатів, що призвело до втрат армії РФ у розмірі мінус 1600 військових за останню добу.
- Від початку вторгнення загальна кількість втрат російської армії складає 779 320 військових, і ця цифра продовжує зростати.
- За останню добу українські війська знищили 4 танки та значну кількість ворожої техніки, включаючи бойові броньовані машини, артилерійські системи та літаки.
- На різних напрямках фронту фіксується висока активність ворожих сил, зокрема в укрупнених містах та населених пунктах.
- За допомогою власних зусиль та координації українських військових позицій вдається ефективно стримувати атаки противника на всіх напрямках фронту.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1600 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9628 (+4) од,
бойових броньованих машин — 19923 (+8) од,
артилерійських систем — 21333 (+10) од,
РСЗВ — 1256 од,
засоби ППО — 1030 од,
літаків — 369 од,
гелікоптерів — 329 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20908 (+74),
крилаті ракети — 2948-,
кораблі /катери — 28 од,
підводні човни — 1 од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 32117 (+31) од,
спеціальна техніка — 3667.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 266 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Дружелюбівки, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Торського та в напрямку Григорівки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували 14 разів у районах Часового Яру та Предтечиного.
На Торецькому напрямку агресор здійснив 16 спроб просунутися вперед на позиції українських підрозділів біля Торецька, Дружби та Дачного.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Петропавлівки, Шевченка та в районі Курахового.
На Времівському напрямку противник здійснив 34 штурми наших позицій в районах Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Нового Комара, Новосілки, Великої Новосілки та Сторожевого.
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