ЗСУ завадили спробам армії РФ прорватися до Курахового

Упродовж 23 грудня російські війська проводили спроби прорватися в міській забудові Курахового.
Головні тези:
- Українські військові відбили спроби штурму Курахового з боку російських військ.
- Російські окупанти намагаються перешкодити логістиці ЗСУ та руйнують міську забудову Курахового шляхом використання «смертників».
- На постраждалих районах триває пошук та знищення залишків штурмових груп, що спробували ввірватися до оборонних ліній України.
Штурмові групи армії РФ не змогли прорватися до Курахового
Про це в телеефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
Речник запевнив, що окупанти успіху не мали, однак продовжують накопичувати сили та засоби для подальших атак. Минулої доби було знищено та поранено близько 100 окупантів.
Окрім того, тривають інтенсивні бойові зіткнення в міській забудові міст Часів Яр та Торецьк, де ворог минулої доби здійснив 9 та 18 штурмових дій відповідно. Також штурмові групи противника намагаються прорвати оборону в районах Зеленого, Даченського, Шевченка, Новоєлизаветівки та Новооленівки на Покровському напрямку, де зафіксовано 30 штурмових дій.
На цьому напрямку (Покровський напрямок — ред.) ворог зазнав втрат минулої доби — зафіксовано понад 200 окупантів убитими та понад 200 ще пораненими. Також знищено одну БМП, три одиниці автомобільної техніки та пошкоджено кілька танків.
За його словами, на Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів неподалік районів Новодарівки, Розливу, Костянтинопольського, Роздольного, Сторожевого та Великої Новосілки. Наразі тривають заходи з пошуку, виявлення та знищення залишків штурмових груп противника, які намагалися вклинитися в оборону бригад.
Російські окупанти поміняли тактику поблизу Курахового
Російські війська на Курахівському напрямку відмовилися від тактики лобових штурмів, натомість намагаються перерізати логістику ЗСУ і навмисно руйнують міську забудову.
Про це в телеефірі заявив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.
Бої тривають у міській забудові Торецька, Курахового та Часового Яру. Окупанти відмовилися від тактики штурмувати в лоб населені пункти. Вони намагаються перекривати транспортні артерії, відрізати логістику від наших захисників.
За його словами, окупанти також навмисно руйнують міську забудову за допомогою «смертників».
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