ВСУ помешали попыткам армии РФ прорваться в Курахово
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ помешали попыткам армии РФ прорваться в Курахово

Курахово
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В течение 23 декабря российские войска предпринимали попытки прорваться в городской застройке Курахово.

Главные тезисы

  • Украинские военные отразили активные атаки российских войск на Курахово.
  • Российские оккупанты используют тактику смертников возле Курахова.
  • Спикер ОСУВ Назар Волошин подтвердил, что оккупанты несут значительные потери на этом направлении фронта, пытаясь изменить тактику в ходе столкновений.

Штурмовые группы армии РФ не смогли прорваться в Курахово

Об этом в телеэфире заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Сохраняется высокая активность противника на Кураховском направлении. Там Силы обороны отразили 32 штурмовых действия противника. Страдает городская застройка Курахово и районы Петропавловки, Солнцевки, Старых Тернов и Дачного. Здесь штурмовые группы противника пытались совершить попытки прорыва нашей обороны.

Назар Волошин

Назар Волошин

Спикер ОСУВ "Хортица"

Спикер заверил, что оккупанты успеха не имели, однако продолжают накапливать силы и средства для дальнейших атак. За прошедшие сутки было уничтожено и ранено около 100 оккупантов.

Прошедшие сутки противник пытался улучшить свое тактическое положение, проводил наступательные действия в районах Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой на Купянском направлении, где произошло 19 вражеских атак.

Кроме того, продолжаются интенсивные боевые столкновения в городской застройке городов Времен Яр и Торецк, где враг за прошедшие сутки совершил 9 и 18 штурмовых действий соответственно. Также штурмовые группы противника пытаются прорвать оборону в районах Зеленого, Даченского, Шевченко, Новоезаветовки и Новооленовки на Покровском направлении, где зафиксировано 30 штурмовых действий.

На этом направлении (Покровское направление — ред.) враг понес потери минувших суток — зафиксировано более 200 окупантов убитыми и более 200 еще ранеными. Также уничтожены одна БМП, три единицы автомобильной техники и повреждены несколько танков.

По его словам, на Времевском направлении противник совершил 35 штурмов неподалеку от районов Новодаровки, Разлива, Константинопольского, Раздольного, Сторожевого и Великой Новоселки.

Российские оккупанты поменяли тактику вблизи Курахово

Российские войска на Кураховском направлении отказались от тактики лобовых штурмов, но пытаются перерезать логистику ВСУ и намеренно разрушают городскую застройку.

Об этом в телеэфире заявил спикер ОСУВ «Хортица» Назар Волошин.

Бои продолжаются в городской застройке Торецкого, Курахового и Временного Яра. Оккупанты отказались от тактики штурмовать в лоб населенные пункты. Они пытаются перекрывать транспортные артерии, отрезать логистику от наших защитников.

По его словам, оккупанты также намеренно разрушают городскую застройку с помощью «смертников».

Уже подтверждено, что на Кураховском направлении и в самом Курахово они придумали и применяют такую тактику — находят «смертников», которые берут с собой противотанковые мины и, пытаясь прорваться сквозь огонь наших защитников, забрасывают эти мины в здании. Таким образом, они уничтожают городскую застройку и приводят к разрушениям.

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