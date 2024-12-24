ВСУ помешали попыткам армии РФ прорваться в Курахово

В течение 23 декабря российские войска предпринимали попытки прорваться в городской застройке Курахово.
Главные тезисы
- Украинские военные отразили активные атаки российских войск на Курахово.
- Российские оккупанты используют тактику смертников возле Курахова.
- Спикер ОСУВ Назар Волошин подтвердил, что оккупанты несут значительные потери на этом направлении фронта, пытаясь изменить тактику в ходе столкновений.
Штурмовые группы армии РФ не смогли прорваться в Курахово
Об этом в телеэфире заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.
Спикер заверил, что оккупанты успеха не имели, однако продолжают накапливать силы и средства для дальнейших атак. За прошедшие сутки было уничтожено и ранено около 100 оккупантов.
Кроме того, продолжаются интенсивные боевые столкновения в городской застройке городов Времен Яр и Торецк, где враг за прошедшие сутки совершил 9 и 18 штурмовых действий соответственно. Также штурмовые группы противника пытаются прорвать оборону в районах Зеленого, Даченского, Шевченко, Новоезаветовки и Новооленовки на Покровском направлении, где зафиксировано 30 штурмовых действий.
На этом направлении (Покровское направление — ред.) враг понес потери минувших суток — зафиксировано более 200 окупантов убитыми и более 200 еще ранеными. Также уничтожены одна БМП, три единицы автомобильной техники и повреждены несколько танков.
По его словам, на Времевском направлении противник совершил 35 штурмов неподалеку от районов Новодаровки, Разлива, Константинопольского, Раздольного, Сторожевого и Великой Новоселки.
Российские оккупанты поменяли тактику вблизи Курахово
Российские войска на Кураховском направлении отказались от тактики лобовых штурмов, но пытаются перерезать логистику ВСУ и намеренно разрушают городскую застройку.
Об этом в телеэфире заявил спикер ОСУВ «Хортица» Назар Волошин.
Бои продолжаются в городской застройке Торецкого, Курахового и Временного Яра. Оккупанты отказались от тактики штурмовать в лоб населенные пункты. Они пытаются перекрывать транспортные артерии, отрезать логистику от наших защитников.
По его словам, оккупанты также намеренно разрушают городскую застройку с помощью «смертников».
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