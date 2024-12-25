Минус 1600 военных и 4 танка. Генштаб назвал потери армии РФ за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 779320 военных.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны продолжают успешно ликвидировать вражеских солдат, что привело к потерям армии РФ в размере минус 1600 военных за последние сутки.
- С начала вторжения общее количество потерь русской армии составляет 779320 военных, и эта цифра продолжает расти.
- За последние сутки украинские войска уничтожили четыре танка и значительное количество вражеской техники, включая боевые бронированные машины, артиллерийские системы и самолеты.
- На разных направлениях фронта фиксируется высокая активность вражеских сил, в частности, в укрупненных городах и населенных пунктах.
- С помощью своих усилий и координации украинских военных позиций удается эффективно сдерживать атаки противника по всем направлениям фронта.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1600 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9628 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 19923 (+8) ед,
артиллерийских систем — 21333 (+10) ед,
РСЗО — 1256 ед,
средства ПВО — 1030 ед,
самолетов — 369 ед,
вертолетов — 329 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20908 (+74),
крылатые ракеты — 2948-,
корабли /катера — 28 ед,
подводные лодки — 1 ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 32117 (+31) ед,
специальная техника — 3667.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 266 боевых столкновений.
На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой.
На лиманском направлении враг атаковал 31 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Дружелюбовки, Зеленой Рощи, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Торского и в направлении Григоровки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 14 раз в районах Временного Яра и Предтечиного.
На Торецком направлении агрессор предпринял 16 попыток продвинуться вперед на позиции украинских подразделений возле Торецка, Дружбы и Дачного.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 36 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Петропавловки, Шевченко и в районе Курахово.
На Времивском направлении противник совершил 34 штурма наших позиций в районах Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Великой Новоселки и Сторожевого.
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