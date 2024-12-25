Минус 1600 военных и 4 танка. Генштаб назвал потери армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1600 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 266 боевых столкновений.

На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой.

На лиманском направлении враг атаковал 31 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Дружелюбовки, Зеленой Рощи, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Торского и в направлении Григоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 14 раз в районах Временного Яра и Предтечиного.