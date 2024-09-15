Мінус понад 1100 солдатів та 23 артсистем. Генштаб назвав втрати армії РФ за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 633 800 військових.
Головні тези:
- З початку вторгнення загарбників втрати російської армії складають майже 634 тисяч військових.
- Генштаб надав детальну статистику знищеної техніки, серед якої танки, броньовані машини, артилерійські системи та інше.
- На фронті зафіксовано 164 бойових зіткнень за минулу добу, де українські захисники вдало відбивали атаки ворога на різних напрямках.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1170 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8680 (+6) од.;
бойових броньованих машин — 17 063 (+20) од.;
артилерійських систем — 18 109 (+23) од.;
РСЗВ — 1186 од.;
засоби ППО — 947 (+1) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 234 (+85) од.;
крилатих ракет — 2592 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 24 684 (+53) од.;
спеціальної техніки — 3084 од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Колісниківки, Стельмахівки, Лозової та Синьківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Зарічного, Чернещини, Серебрянки та Тернів.
На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 13 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Дружби, Дачного, Неліпівки та Торецька.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 39 атак біля Селідового, Українська, Красногорівки, Долинівки, Желаного Другого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Желаного Першого.
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