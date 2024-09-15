Минус более 1100 солдат и 23 артсистемы. Генштаб назвал потери армии РФ за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

Минус более 1100 солдат и 23 артсистемы. Генштаб назвал потери армии РФ за сутки

Генштаб ВСУ
Минус более 1100 солдат и 23 артсистемы. Генштаб назвал потери армии РФ за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 633,8 тысяч военных.

Главные тезисы

  • Общее количество потерь в российской армии в ходе вторжения на Украину превысило 633,8 тысяч военных.
  • Силы обороны уничтожили 1170 российских захватчиков за сутки, включая танки, бронемашины, артиллерию, РСЗО, авиацию и другое вооружение.
  • Генштаб фиксирует 164 боевых столкновения на фронте, с отражением вражеских атак на различных направлениях, таких как Купянском, лиманском, Северском, Торецком, Покровском и Кураховском.
  • Украинские защитники успешно отражают штурмы и продвижения врага по различным направлениям

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1170 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8680 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 17 063 (+20) ед;

  • артиллерийских систем — 18 109 (+23) ед;

  • РСЗО — 1186 ед.;

  • средства ПВО — 947 (+1) ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 234 (+85) ед;

  • крылатых ракет — 2592 (+1) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24 684 (+53) ед;

  • специальной техники — 3084 ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении в сутки произошло 17 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Колесниковки, Стельмаховки, Лозовой и Синьковки.

  • На лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Чернещины, Серебрянки и Тернов.

  • На Северском направлении украинские защитники отражали 13 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки.

  • На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак недалеко от Дружбы, Дачного, Нелиповки и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурм агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Новоторецк, Гродовка, Красный Яр, Новогродовка, Михайловка и Мариновка.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 39 атак возле Селидового, Украинского, Красногоровки, Долиновки, Желаемого Второго, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Желаного Первого.

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