Мінус понад 1200 солдатів та 45 артсистем. Генштаб назвав втрати армії РФ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 684 280 військових.
Головні тези:
- Російська армія зазнала великих втрат вже на початку вторгнення, загальна кількість становить 684 280 військових.
- За добу українські сили знищили 1240 російських військовиків та велику кількість техніки, включаючи танки, бронемашини, артилерію та літаки.
- На фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень, де українські війська відбивали атаки ворога в різних районах.
- Українські захисники успішно утримують позиції на різних напрямках, відбиваючи напади та застосовуючи ефективні протидійні заходи.
- Агресивна поведінка ворога та активне застосування авіації свідчать про спроби ворожих сил просунутися углиб території України.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1240 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9090 (+2) од.;
бойових броньованих машин — 18 254 (+25) од.;
артилерійських систем — 19 719 (+45) од.;
РСЗВ — 1236 (+2) од.;
засоби ППО — 981 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 597 (+108) од.;
крилатих ракет — 2625 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 26 286 (+69) од.;
спеціальної техніки — 3513 (+4) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Вишневого та Першотравневого.
На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківка, Терни, Новомихайлівка, Торське та Серебрянка.
На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у бік Торецька та Неліпівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Катеринівки та Кремінної Балки. Окрім цього, ворог атакував у бік Антонівки, Новодмитрівки, Новоселидівки, Костянтинівки, Зоряного, Гострого та Дальнього, активно застосовував авіацію.
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