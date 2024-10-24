Минус более 1200 солдат и 45 артсистем. Генштаб назвал потери армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Минус более 1200 солдат и 45 артсистем. Генштаб назвал потери армии РФ

Генштаб ВСУ
Минус более 1200 солдат и 45 артсистем. Генштаб назвал потери армии РФ
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 684 280 военных.

Главные тезисы

  • Более 1200 солдат и 45 артсистем - общее количество потерь армии РФ в ходе вторжения составляет 684 280 военных.
  • Силы обороны уничтожили технику и ликвидировали захватчиков в ходе 148 боевых столкновений на различных направлениях фронта.
  • Самые активные атаки врага зафиксированы недалеко от населенных пунктов Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Грековка, Терны, Селидового и других.
  • Наибольшая концентрация вражеских атак была близ населенного пункта Селидово, где враг задействовал авиацию для ударов по направлению.
  • Силы обороны успешно отразили 34 атаки на Кураховском направлении, предотвращая продвижение оккупантов вперед.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1240 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9090 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 18 254 (+25) ед;

  • артиллерийских систем — 19 719 (+45) ед;

  • РСЗО — 1236 (+2) ед.;

  • средства ПВО — 981 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 597 (+108) ед;

  • крылатых ракет — 2625 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 26 286 (+69) ед;

  • специальной техники — 3513 (+4) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении в сутки произошло девять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Первомайского.

  • На лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековка, Терны, Новомихайловка, Торска и Серебрянка.

  • На Торецком направлении враг совершил шесть атак в сторону Торецкая и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Селидового, Новоторецкого, Лисовки, Сухой Балки, Луча, Сухого Яра, Крутого Яра, Миролюбовки, Красного Яра и Михайловки. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидова. Враг активно задействовал для ударов по направлению бомбардировочную и штурмовую авиацию.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 34 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Екатериновки и Кременной Балки. Кроме того, враг атаковал в сторону Антоновки, Новодмитровки, Новоселидовки, Константиновки, Звездного, Острого и Дальнего, активно применял авиацию.

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