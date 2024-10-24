Минус более 1200 солдат и 45 артсистем. Генштаб назвал потери армии РФ

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Селидового, Новоторецкого, Лисовки, Сухой Балки, Луча, Сухого Яра, Крутого Яра, Миролюбовки, Красного Яра и Михайловки. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидова. Враг активно задействовал для ударов по направлению бомбардировочную и штурмовую авиацию.