Минус более 1200 солдат и 45 артсистем. Генштаб назвал потери армии РФ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 684 280 военных.
Главные тезисы
- Более 1200 солдат и 45 артсистем - общее количество потерь армии РФ в ходе вторжения составляет 684 280 военных.
- Силы обороны уничтожили технику и ликвидировали захватчиков в ходе 148 боевых столкновений на различных направлениях фронта.
- Самые активные атаки врага зафиксированы недалеко от населенных пунктов Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Грековка, Терны, Селидового и других.
- Наибольшая концентрация вражеских атак была близ населенного пункта Селидово, где враг задействовал авиацию для ударов по направлению.
- Силы обороны успешно отразили 34 атаки на Кураховском направлении, предотвращая продвижение оккупантов вперед.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1240 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9090 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 18 254 (+25) ед;
артиллерийских систем — 19 719 (+45) ед;
РСЗО — 1236 (+2) ед.;
средства ПВО — 981 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 597 (+108) ед;
крылатых ракет — 2625 ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 26 286 (+69) ед;
специальной техники — 3513 (+4) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений.
На Купянском направлении в сутки произошло девять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Первомайского.
На лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековка, Терны, Новомихайловка, Торска и Серебрянка.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак в сторону Торецкая и Нелиповки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 34 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Екатериновки и Кременной Балки. Кроме того, враг атаковал в сторону Антоновки, Новодмитровки, Новоселидовки, Константиновки, Звездного, Острого и Дальнего, активно применял авиацию.
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