Мінус понад 1500 солдатів та 13 танків. Генштаб озвучив втрати армії РФ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 748 950 військових.
Головні тези:
- З початку вторгнення російської армії в Україну втрати складають більше 748 950 військових.
- Українська армія ліквідовує солдатів РФ та знищила 13 танків та іншу техніку.
- Генштаб оголосив про 168 бойових зіткнень на фронті, де українські війська відбивали атаки окупантів.
- Найбільша кількість ворожих атак спостерігалася біля населених пунктів Лисівка та Пушкіне.
- Українські захисники успішно утримуються на різних напрямках, забороняючи ворожі наступальні дії.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 580 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 506 (+13) од,
бойових броньованих машин — 19 472 (+22) од,
артилерійських систем — 21 023 (+21) од,
РСЗВ — 1 253 (+0) од,
засобів ППО — 1 020 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 977 (+31) од,
крилатих ракет — 2 855 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 30 843 (+97) од,
спеціальної техніки — 3 630 (+2) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів та Зарічного.
На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки в районі Торецька.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 41 ворожий штурм. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Дачного, Романівки, Єлизаветівки та Успенівки.
На Времівському напрямку противник здійснив 19 штурмів наших позицій неподалік Зеленого Поля, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів.
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