Минус свыше 1500 солдат и 13 танков. Генштаб озвучил потери армии РФ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 748 950 военных.
Главные тезисы
- Общее количество потерь российской армии в Украине составляет 748 950 военных, включая 1500 солдат и 13 танков, погибших за одни сутки.
- Украинская армия продолжает успешно ликвидировать солдат РФ и уничтожать технику в ходе обороны страны.
- Ведется активное противостояние с украинскими силами, которые отражают атаки окупантов и успешно удерживаются на различных направлениях фронта.
- Наиболее острые ситуации возникают вблизи населенных пунктов Лисовка и Пушкино, где зафиксированы наибольшие вражеские атаки.
- Генштаб сообщает о значительных потерях российской армии: уничтожено множество военной техники, включая танки, бронемашины, авиацию и корабли.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1580 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 506 (+13) ед,
боевых бронированных машин — 19 472 (+22) ед,
артиллерийских систем — 21 023 (+21) ед,
РСЗО — 1 253 (+0) ед,
средств ПВО — 1 020 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 977 (+31) ед,
крылатых ракет — 2 855 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 30 843 (+97) ед,
специальной техники — 3 630 (+2) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.
На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Кучеривки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского, Зеленого Роща и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного.
На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районе Торецкая.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 41 вражеский штурм. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки.
На Времивском направлении противник совершил 19 штурмов наших позиций недалеко от Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.
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