Минус свыше 1500 солдат и 13 танков. Генштаб озвучил потери армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Минус свыше 1500 солдат и 13 танков. Генштаб озвучил потери армии РФ

Генштаб ВСУ
Минус свыше 1500 солдат и 13 танков. Генштаб озвучил потери армии РФ
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 748 950 военных.

Главные тезисы

  • Общее количество потерь российской армии в Украине составляет 748 950 военных, включая 1500 солдат и 13 танков, погибших за одни сутки.
  • Украинская армия продолжает успешно ликвидировать солдат РФ и уничтожать технику в ходе обороны страны.
  • Ведется активное противостояние с украинскими силами, которые отражают атаки окупантов и успешно удерживаются на различных направлениях фронта.
  • Наиболее острые ситуации возникают вблизи населенных пунктов Лисовка и Пушкино, где зафиксированы наибольшие вражеские атаки.
  • Генштаб сообщает о значительных потерях российской армии: уничтожено множество военной техники, включая танки, бронемашины, авиацию и корабли.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1580 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9 506 (+13) ед,

  • боевых бронированных машин — 19 472 (+22) ед,

  • артиллерийских систем — 21 023 (+21) ед,

  • РСЗО — 1 253 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1 020 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 977 (+31) ед,

  • крылатых ракет — 2 855 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 30 843 (+97) ед,

  • специальной техники — 3 630 (+2) ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Кучеривки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского, Зеленого Роща и Лозовой.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного.

  • На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районе Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкиного и Новопустынки. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ населенных пунктов Лисовка и Пушкино.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 41 вражеский штурм. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки.

  • На Времивском направлении противник совершил 19 штурмов наших позиций недалеко от Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.

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