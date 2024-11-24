Мінус понад тисяча солдатів та 17 ББМ. Генштаб озвучив втрати армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Мінус понад тисяча солдатів та 17 ББМ. Генштаб озвучив втрати армії РФ

Генштаб ЗСУ
Мінус понад тисяча солдатів та 17 ББМ. Генштаб озвучив втрати армії РФ
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 730740 військових.

Головні тези:

  • З початку вторгнення російської армії в Україну втрати становлять 730740 військових.
  • У рамках останньої доби українські сили оборони знищили понад тисячу солдатів РФ і більше десятка бойової техніки.
  • На різних напрямках було зафіксовано 227 бойових зіткнень, де українські військові відбили штурми російських загарбників.
  • Російські окупанти активно застосовували авіацію в районах бойових дій, намагаючись просунутися на українські позиції.
  • Найбільша концентрація боїв була зафіксована біля Даченського, Куряхового та Великої Новосілки з численними спробами ворога прорватися через оборону.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1020 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9423 (+4) од,

  • бойових броньованих машин — 19209 (+17) од,

  • артилерійських систем — 20765 (+5) од,

  • РСЗВ — 1254 (+0) од,

  • засобів ППО — 1004 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 19366 (+1) од,

  • крилатих ракет — 2764 (+0) од,

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1  (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 29864 (+14) од,

  • спеціальної техніки — 3679 (+1) од.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень.

  • Минулої доби на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Тихого.

  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки, Кіндрашівки, Піщаного та Зеленого Гаю.

  • На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Новомихайлівки, Чернещини, Копанок, Ямполівки та Тернів.

  • На Краматорському напрямку окупанти атакували тричі у районах Ступочок та Часового Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 атак агресора в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Миролюбівка, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка. Найбільша концентрація боєзіткнень була поблизу Даченського. Ворог активно використовував для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Активно застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Берестків, Дальнього, Романівки, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки та Антонівки.

  • На Времівському напрямку противник здійснив 26 штурмів наших позицій в районах Великої Новосілки, Новодарівки, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного, Костянтинопільського та Рівнопілля.

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