Минус более тысячи солдат и 17 ББМ. Генштаб озвучил потери армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Минус более тысячи солдат и 17 ББМ. Генштаб озвучил потери армии РФ

Генштаб ВСУ
Минус более тысячи солдат и 17 ББМ. Генштаб озвучил потери армии РФ
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения уже составляет 730 740 военных.

Главные тезисы

  • Украинские силы продолжают успешно отражать атаки российских захватчиков, уничтожив более тысячи солдат и 17 боевой техники за одни сутки.
  • Важные направления боевых столкновений охватывают участки у Даченского, Куряхового и Великой Новоселки.
  • Потери армии РФ по технике включают в себя уничтожение танков, бронемашин, артиллерии, авиации и другой военной техники.
  • Обстановка на фронте остается напряженной, с регулярными боевыми столкновениями на различных направлениях, включая Харьковское, Купянское, лиманское, Краматорское и другие.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1020 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9423 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 19209 (+17) ед,

  • артиллерийских систем — 20765 (+5) ед,

  • РСЗО — 1254 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1004 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 19366 (+1) ед,

  • крылатых ракет — 2764 (+0) ед,

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 29864 (+14) ед,

  • специальной техники — 3679 (+1) ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 227 боевых столкновений.

  • За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Тихого.

  • На Купянском направлении в сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Глушковки, Синковки, Загрызового, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленого Роща.

  • На лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки, Новомихайловки, Чернещины, Копанок, Ямполевки и Тернов.

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали трижды в районах Ступочек и Временного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 атак агрессора в районах населенных пунктов Луч, Лысовка, Крутый Яр, Мирноград, Григорьевка, Миролюбовка, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка. Наибольшая концентрация боеприкосновений была вблизи Даченского. Враг активно использовал для ударов по направлению бомбардировочную и штурмовую авиацию.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 47 атак. Активно применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Дальнего, Романовки, Солнцевки, Зари, Новодмитровки, Курахового, Екатериновки и Антоновки.

  • На Времивском направлении противник совершил 26 штурмов наших позиций в районах Великой Новоселки, Новодаровки, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного, Константинопольского и Ровнополья.

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