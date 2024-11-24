Минус более тысячи солдат и 17 ББМ. Генштаб озвучил потери армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1020 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 227 боевых столкновений.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении в сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Глушковки, Синковки, Загрызового, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленого Роща.

На лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки, Новомихайловки, Чернещины, Копанок, Ямполевки и Тернов.