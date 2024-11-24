Минус более тысячи солдат и 17 ББМ. Генштаб озвучил потери армии РФ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения уже составляет 730 740 военных.
Главные тезисы
- Украинские силы продолжают успешно отражать атаки российских захватчиков, уничтожив более тысячи солдат и 17 боевой техники за одни сутки.
- Важные направления боевых столкновений охватывают участки у Даченского, Куряхового и Великой Новоселки.
- Потери армии РФ по технике включают в себя уничтожение танков, бронемашин, артиллерии, авиации и другой военной техники.
- Обстановка на фронте остается напряженной, с регулярными боевыми столкновениями на различных направлениях, включая Харьковское, Купянское, лиманское, Краматорское и другие.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1020 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9423 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 19209 (+17) ед,
артиллерийских систем — 20765 (+5) ед,
РСЗО — 1254 (+0) ед,
средств ПВО — 1004 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 19366 (+1) ед,
крылатых ракет — 2764 (+0) ед,
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 29864 (+14) ед,
специальной техники — 3679 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 227 боевых столкновений.
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Тихого.
На Купянском направлении в сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Глушковки, Синковки, Загрызового, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленого Роща.
На лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки, Новомихайловки, Чернещины, Копанок, Ямполевки и Тернов.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали трижды в районах Ступочек и Временного Яра.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 47 атак. Активно применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Дальнего, Романовки, Солнцевки, Зари, Новодмитровки, Курахового, Екатериновки и Антоновки.
На Времивском направлении противник совершил 26 штурмов наших позиций в районах Великой Новоселки, Новодаровки, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного, Константинопольского и Ровнополья.
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