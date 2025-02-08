Місію виконано. Франція показала унікальне відео з українськими пілотами
Категорія
Україна
Дата публікації

Місію виконано. Франція показала унікальне відео з українськими пілотами

Як було тренування українських пілотів на Mirage 2000
Джерело:  online.ua

Армія Франції опублікувала відео, на якому можна побачити процес підготовки українських пілотів на винищувачах Mirage 2000-5, які нещодавно отримали Сили оборони України.

Головні тези:

  • Франція передала Україні перші винищувачі Mirage 2000 6 лютого 2025 року.
  • Організація шестимісячних курсів пілотів для керування літаками свідчить про глибоку співпрацю між Парижем і Києвом.

Яким було тренування українських пілотів на Mirage 2000

7 лютого, французька армія заявила, що "місію виконано".

Офіційний Париж звертає увагу на те, що це ще один крок у підтримці Збройних сил України завдяки підготовці персоналу на Mirage 2000-5 силами французької армії.

Конкретна ілюстрація рішучості Франції підтримувати Міністерство оборони України у всіх сферах, — наголосили французькі військові.

Що важливо розуміти, ще 6 лютого Франція передала Україні перші винищувачі Mirage 2000, постачання яких було обіцяне в 2024 році.

На борту цих літаків — українські пілоти, які багато місяців проходили навчання у Франції, і тепер долучаться до захисту українського неба, — заявив тоді міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

За словами французького лідера Еммануеля Макрона, для підготовки керування Mirage 2000-5 Франція організувала шестимісячні курси пілотів, які стартували влітку минулого року.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000
Mirage 2000
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Винищувач Mirage 2000 розбився в Індії — яка причина
Авіатроща
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Mirage 2000 для України. Французький аналітик визначив важливі характеристики модифікованих винищувачів
Mirage 2000-5

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?