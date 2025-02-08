Місію виконано. Франція показала унікальне відео з українськими пілотами

Армія Франції опублікувала відео, на якому можна побачити процес підготовки українських пілотів на винищувачах Mirage 2000-5, які нещодавно отримали Сили оборони України.

Яким було тренування українських пілотів на Mirage 2000

7 лютого, французька армія заявила, що "місію виконано".

Офіційний Париж звертає увагу на те, що це ще один крок у підтримці Збройних сил України завдяки підготовці персоналу на Mirage 2000-5 силами французької армії.

Конкретна ілюстрація рішучості Франції підтримувати Міністерство оборони України у всіх сферах, — наголосили французькі військові. Поширити

Mission accomplie !



Un pas supplémentaire dans l’appui aux forces armées 🇺🇦 avec la transformation de personnels sur Mirage 2000-5 par les armées 🇫🇷.



Illustration concrète de la détermination 🇫🇷 à soutenir @DefenceU dans tous les milieux.#StandWithUkraine 🇺🇦 X 🇫🇷 pic.twitter.com/AdhzJAj364 — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) February 7, 2025

Що важливо розуміти, ще 6 лютого Франція передала Україні перші винищувачі Mirage 2000, постачання яких було обіцяне в 2024 році.

На борту цих літаків — українські пілоти, які багато місяців проходили навчання у Франції, і тепер долучаться до захисту українського неба, — заявив тоді міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Поширити

За словами французького лідера Еммануеля Макрона, для підготовки керування Mirage 2000-5 Франція організувала шестимісячні курси пілотів, які стартували влітку минулого року.