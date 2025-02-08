Місію виконано. Франція показала унікальне відео з українськими пілотами

Армія Франції опублікувала відео, на якому можна побачити процес підготовки українських пілотів на винищувачах Mirage 2000-5, які нещодавно отримали Сили оборони України.
Головні тези:
- Франція передала Україні перші винищувачі Mirage 2000 6 лютого 2025 року.
- Організація шестимісячних курсів пілотів для керування літаками свідчить про глибоку співпрацю між Парижем і Києвом.
Яким було тренування українських пілотів на Mirage 2000
7 лютого, французька армія заявила, що "місію виконано".
Офіційний Париж звертає увагу на те, що це ще один крок у підтримці Збройних сил України завдяки підготовці персоналу на Mirage 2000-5 силами французької армії.
Що важливо розуміти, ще 6 лютого Франція передала Україні перші винищувачі Mirage 2000, постачання яких було обіцяне в 2024 році.
За словами французького лідера Еммануеля Макрона, для підготовки керування Mirage 2000-5 Франція організувала шестимісячні курси пілотів, які стартували влітку минулого року.
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