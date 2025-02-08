Миссия выполнена. Франция показала уникальное видео с украинскими пилотами
Категория
Украина
Дата публикации

Миссия выполнена. Франция показала уникальное видео с украинскими пилотами

Какой была тренировка украинских пилотов на Mirage 2000
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Армия Франции опубликовала видео, на котором можно увидеть процесс подготовки украинских пилотов на истребителях Mirage 2000-5, которые недавно получили Силы обороны Украины.

Главные тезисы

  • Франция передала Украине первые истребители Mirage 2000 года 6 февраля 2025 года.
  • Организация шестимесячных курсов пилотов для управления самолетами свидетельствует о глубоком сотрудничестве между Парижем и Киевом.

Какой была тренировка украинских пилотов на Mirage 2000

7 февраля французская армия заявила, что "миссия выполнена".

Официальный Париж обращает внимание, что это еще один шаг в поддержке Вооруженных сил Украины благодаря подготовке персонала на Mirage 2000-5 силами французской армии.

Конкретная иллюстрация решимости Франции поддерживать Министерство обороны Украины во всех сферах, — подчеркнули французские военные.

Что важно понимать, еще 6 февраля Франция передала Украине первые истребители Mirage 2000, поставки которых были обещаны в 2024 году.

На борту этих самолетов — украинские пилоты, которые многие месяцы проходили обучение во Франции, и теперь присоединятся к защите украинского неба, — заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, для подготовки управления Mirage 2000-5 Франция организовала шестимесячные курсы пилотов, стартовавшие летом прошлого года.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получила от Франции первые истребители Mirage 2000
Mirage 2000
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Истребитель Mirage 2000 разбился в Индии — какова причина
Авиакатастрофа
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Mirage 2000 в Украине. Французский аналитик определил важные характеристики модифицированных истребителей
Mirage 2000-5

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?