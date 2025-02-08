Миссия выполнена. Франция показала уникальное видео с украинскими пилотами

Армия Франции опубликовала видео, на котором можно увидеть процесс подготовки украинских пилотов на истребителях Mirage 2000-5, которые недавно получили Силы обороны Украины.
Главные тезисы
- Франция передала Украине первые истребители Mirage 2000 года 6 февраля 2025 года.
- Организация шестимесячных курсов пилотов для управления самолетами свидетельствует о глубоком сотрудничестве между Парижем и Киевом.
Какой была тренировка украинских пилотов на Mirage 2000
7 февраля французская армия заявила, что "миссия выполнена".
Официальный Париж обращает внимание, что это еще один шаг в поддержке Вооруженных сил Украины благодаря подготовке персонала на Mirage 2000-5 силами французской армии.
Что важно понимать, еще 6 февраля Франция передала Украине первые истребители Mirage 2000, поставки которых были обещаны в 2024 году.
По словам французского лидера Эммануэля Макрона, для подготовки управления Mirage 2000-5 Франция организовала шестимесячные курсы пилотов, стартовавшие летом прошлого года.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-