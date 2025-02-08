Миссия выполнена. Франция показала уникальное видео с украинскими пилотами

Армия Франции опубликовала видео, на котором можно увидеть процесс подготовки украинских пилотов на истребителях Mirage 2000-5, которые недавно получили Силы обороны Украины.

Какой была тренировка украинских пилотов на Mirage 2000

7 февраля французская армия заявила, что "миссия выполнена".

Официальный Париж обращает внимание, что это еще один шаг в поддержке Вооруженных сил Украины благодаря подготовке персонала на Mirage 2000-5 силами французской армии.

Конкретная иллюстрация решимости Франции поддерживать Министерство обороны Украины во всех сферах, — подчеркнули французские военные. Поделиться

Mission accomplie !



Un pas supplémentaire dans l’appui aux forces armées 🇺🇦 avec la transformation de personnels sur Mirage 2000-5 par les armées 🇫🇷.



Illustration concrète de la détermination 🇫🇷 à soutenir @DefenceU dans tous les milieux.#StandWithUkraine 🇺🇦 X 🇫🇷 pic.twitter.com/AdhzJAj364 — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) February 7, 2025

Что важно понимать, еще 6 февраля Франция передала Украине первые истребители Mirage 2000, поставки которых были обещаны в 2024 году.

На борту этих самолетов — украинские пилоты, которые многие месяцы проходили обучение во Франции, и теперь присоединятся к защите украинского неба, — заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Поделиться

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, для подготовки управления Mirage 2000-5 Франция организовала шестимесячные курсы пилотов, стартовавшие летом прошлого года.