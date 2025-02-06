Истребитель Mirage 2000 разбился в Индии — какова причина

Самолет военно-воздушных сил Индии попал в авиакатастрофу в одном из районов штата Мадхья-Прадеш в центральной части страны 6 февраля.

Истребитель Mirage 2000 разбился в Индии

Об этом сообщает The Hindu.

По словам суперинтенданта полиции Амана Сингха Ратора, инцидент произошел в районе Шивпури. Истребитель Mirage-2000 вылетел с авиабазы Гвалиор и разбился вблизи города Карера.

Во время авиакатастрофы два пилота воздушного судна успешно катапультировались, получили легкие ранения, добавил он.

ВВС Индии приказали провести расследование по установлению причины авиатрошки. Поделиться

По данным ВВС, катастрофа произошла из-за сбоя в работе системы во время планового полета.