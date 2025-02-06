Истребитель Mirage 2000 разбился в Индии — какова причина
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Истребитель Mirage 2000 разбился в Индии — какова причина

Авиакатастрофа
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Источник:  online.ua

Самолет военно-воздушных сил Индии попал в авиакатастрофу в одном из районов штата Мадхья-Прадеш в центральной части страны 6 февраля.

Главные тезисы

  • Истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Индии из-за сбоя в работе системы во время планового полета.
  • Два пилота успешно катапультировались и получили легкие ранения в результате авиакатастрофы.
  • Инцидент произошел в районе Шивпури в штате Мадхья-Прадеш.
  • ВВС Индии начали расследование, чтобы установить причину авиакатастрофы.

Истребитель Mirage 2000 разбился в Индии

Об этом сообщает The Hindu.

По словам суперинтенданта полиции Амана Сингха Ратора, инцидент произошел в районе Шивпури. Истребитель Mirage-2000 вылетел с авиабазы Гвалиор и разбился вблизи города Карера.

Во время авиакатастрофы два пилота воздушного судна успешно катапультировались, получили легкие ранения, добавил он.

ВВС Индии приказали провести расследование по установлению причины авиатрошки.

По данным ВВС, катастрофа произошла из-за сбоя в работе системы во время планового полета.

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