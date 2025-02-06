Истребитель Mirage 2000 разбился в Индии — какова причина

Самолет военно-воздушных сил Индии попал в авиакатастрофу в одном из районов штата Мадхья-Прадеш в центральной части страны 6 февраля.
Главные тезисы
- Истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Индии из-за сбоя в работе системы во время планового полета.
- Два пилота успешно катапультировались и получили легкие ранения в результате авиакатастрофы.
- Инцидент произошел в районе Шивпури в штате Мадхья-Прадеш.
- ВВС Индии начали расследование, чтобы установить причину авиакатастрофы.
Истребитель Mirage 2000 разбился в Индии
Об этом сообщает The Hindu.
По словам суперинтенданта полиции Амана Сингха Ратора, инцидент произошел в районе Шивпури. Истребитель Mirage-2000 вылетел с авиабазы Гвалиор и разбился вблизи города Карера.
Во время авиакатастрофы два пилота воздушного судна успешно катапультировались, получили легкие ранения, добавил он.
По данным ВВС, катастрофа произошла из-за сбоя в работе системы во время планового полета.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-