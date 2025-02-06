Винищувач Mirage 2000 розбився в Індії — яка причина

Літак військово-повітряних сил Індії зазнав авіатрощі в одному з районів штату Мадхья-Прадеш у центральній частині країни 6 лютого.
Головні тези:
- Винищувач Mirage 2000 зазнав авіакатастрофи в Індії через збій у роботі системи під час планового польоту.
- Два пілоти успішно катапультувалися та отримали легкі поранення в результаті авіакраху в районі Шівпурі.
- Поруч з містом Карера у штаті Мадхья-Прадеш стався крах винищувача Mirage 2000, що належав до військово-повітряних сил Індії.
Винищувач Mirage 2000 розбився в Індії
Про це повідомляє The Hindu.
За словами суперінтенданта поліції Амана Сінгха Ратора, інцидент стався у районі Шівпурі. Винищувач Mirage-2000 вилетів з авіабази Гваліор і розбився поблизу міста Карера.
Під час авіакатастрофи два пілоти повітряного судна успішно катапультувалися, зазнавши легких поранень, додав він.
За даними ВПС, катастрофа сталася через збій у роботі системи під час планового польоту.
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