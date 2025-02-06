Винищувач Mirage 2000 розбився в Індії — яка причина
Категорія
Події
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Винищувач Mirage 2000 розбився в Індії — яка причина

Авіатроща
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Джерело:  online.ua

Літак військово-повітряних сил Індії зазнав авіатрощі в одному з районів штату Мадхья-Прадеш у центральній частині країни 6 лютого.

Головні тези:

  • Винищувач Mirage 2000 зазнав авіакатастрофи в Індії через збій у роботі системи під час планового польоту.
  • Два пілоти успішно катапультувалися та отримали легкі поранення в результаті авіакраху в районі Шівпурі.
  • Поруч з містом Карера у штаті Мадхья-Прадеш стався крах винищувача Mirage 2000, що належав до військово-повітряних сил Індії.

Винищувач Mirage 2000 розбився в Індії

Про це повідомляє The Hindu.

За словами суперінтенданта поліції Амана Сінгха Ратора, інцидент стався у районі Шівпурі. Винищувач Mirage-2000 вилетів з авіабази Гваліор і розбився поблизу міста Карера.

Під час авіакатастрофи два пілоти повітряного судна успішно катапультувалися, зазнавши легких поранень, додав він.

ВПС Індії наказали провести розслідування для встановлення причини авіатрощі.

За даними ВПС, катастрофа сталася через збій у роботі системи під час планового польоту.

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