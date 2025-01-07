Між Британією та США назріває масштабний конфлікт — відома причина
Категорія
Політика
Дата публікації

Між Британією та США назріває масштабний конфлікт — відома причина

Ілон Маск
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Джерело:  Bloomberg

Дружні й союзницькі відносини офіційних Лондона та Вашингтона опинилися під загрозою через останні гучні заяви американського мільярдера Ілона Маска, який є членом команди майбутнього президента США Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Гучні заяви Ілона Маска щодо політики Британії створили загрозу для відносин між двома країнами.
  • Представники політичних партій Великої Британії висловили занепокоєння щодо впливу бізнесмена на Трампа.
  • Маск спровокував обурення не лише серед британської політичної еліти, але й у команді нового президента США.

Маск може розсварити США та Британію

Як вдалося дізнатися Bloomberg, представники трьох найбільших політичних партій Великої Британії у приватному порядку закликали оточення Дональда Трампа переглянути його відносини з мільярдером Ілоном Маском, поки мільярдер все остаточно не зіпсував.

Що важливо розуміти, скарги з боку лондонської політичної еліти почались після того, як бізнесмен у своїй соцмережі X (Twitter) опублікував кілька провокаційних заяв.

Ілон Маск висловив своє невдоволення внутрішньою політикою Британії, а також підтримав ультраправого лідера популістської партії Reform UK Найджела Фараджа.

Наразі Лейбористська партія влади Кіра Стармера, консервативна опозиція і партія Reform UK ставлять собі питання, чи зможе альянс між Маском і обраним президентом США тривати довго і який ризик несе публічна активність мільярдера.

Британські політики намагаються довести команді Трампа, що заяви Маска шкодять репутації майбутнього президента, особливо у Великій Британії.

Стосунки Маска та Трампа можуть зіпсуватися

Як стверджує один з інсайдерів, гучна сварка мільярдера з Фараджем, цілком можливо, призведе до того, що його зв'язок з Трампом також скоро зіпсується.

Що цікаво, деякі члени команди нового президента США висловлювали стурбованість активністю Ілона Маска в мережі в розмовах зі своїми британськими колегами.

Інший британський політик, близький до команди Трампа, сказав, що вони стурбовані тим, що Маск переступив межу дозволеного, і дійшли висновку, що тепер він становить ризик для новообраного президента.

Що важливо розуміти, нещодавно скандальний бізнесмен влаштував онлайн-опитування про те, чи мали б США "звільнити народ Британії від тиранії".

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