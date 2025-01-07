Між Британією та США назріває масштабний конфлікт — відома причина

Дружні й союзницькі відносини офіційних Лондона та Вашингтона опинилися під загрозою через останні гучні заяви американського мільярдера Ілона Маска, який є членом команди майбутнього президента США Дональда Трампа.
Головні тези:
- Гучні заяви Ілона Маска щодо політики Британії створили загрозу для відносин між двома країнами.
- Представники політичних партій Великої Британії висловили занепокоєння щодо впливу бізнесмена на Трампа.
- Маск спровокував обурення не лише серед британської політичної еліти, але й у команді нового президента США.
Маск може розсварити США та Британію
Як вдалося дізнатися Bloomberg, представники трьох найбільших політичних партій Великої Британії у приватному порядку закликали оточення Дональда Трампа переглянути його відносини з мільярдером Ілоном Маском, поки мільярдер все остаточно не зіпсував.
Що важливо розуміти, скарги з боку лондонської політичної еліти почались після того, як бізнесмен у своїй соцмережі X (Twitter) опублікував кілька провокаційних заяв.
Ілон Маск висловив своє невдоволення внутрішньою політикою Британії, а також підтримав ультраправого лідера популістської партії Reform UK Найджела Фараджа.
Британські політики намагаються довести команді Трампа, що заяви Маска шкодять репутації майбутнього президента, особливо у Великій Британії.
Стосунки Маска та Трампа можуть зіпсуватися
Як стверджує один з інсайдерів, гучна сварка мільярдера з Фараджем, цілком можливо, призведе до того, що його зв'язок з Трампом також скоро зіпсується.
Що цікаво, деякі члени команди нового президента США висловлювали стурбованість активністю Ілона Маска в мережі в розмовах зі своїми британськими колегами.
Що важливо розуміти, нещодавно скандальний бізнесмен влаштував онлайн-опитування про те, чи мали б США "звільнити народ Британії від тиранії".
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