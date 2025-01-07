Между Британией и США назревает масштабный конфликт — известна причина

Дружественные и союзнические отношения официальных Лондона и Вашингтона оказались под угрозой из-за последних громких заявлений американского миллиардера Илона Маска, являющегося членом команды будущего президента США Дональда Трампа.

Маск может рассорить США и Британию

Как удалось узнать Bloomberg, представители трех крупнейших политических партий Великобритании в частном порядке призвали окружения Дональда Трампа пересмотреть его отношения с миллиардером Илоном Маском, пока миллиардер все окончательно не испортил.

Что важно понимать, жалобы со стороны лондонской политической элиты начались после того, как бизнесмен в своей соцсети X (Twitter) опубликовал несколько провокационных заявлений.

Илон Маск выразил свое недовольство внутренней политикой Британии, а также поддержал ультраправого лидера популистской партии Reform UK Найджела Фараджа.

Лейбористская партия власти Кира Стармера, консервативная оппозиция и партия Reform UK задают себе вопрос, сможет ли альянс между Маском и избранным президентом США продолжаться долго и какой риск несет публичная активность миллиардера. Поделиться

Британские политики пытаются доказать команде Трампа, что заявления Маска вредят репутации будущего президента, особенно в Великобритании.

Отношения Маска и Трампа могут испортиться

Как утверждает один из инсайдеров, громкая ссора миллиардера с Фараджем вполне возможно приведет к тому, что его связь с Трампом также скоро испортится.

Что интересно, некоторые члены команды нового президента США выражали обеспокоенность активностью Илона Маска в сети в разговоре со своими британскими коллегами.

Другой британский политик, близкий к команде Трампа, сказал, что они озабочены тем, что Маск перешагнул границу дозволенного, и пришли к выводу, что теперь он представляет риск для новоизбранного президента. Поделиться

Что важно понимать, недавно скандальный бизнесмен устроил онлайн-опрос о том, должны ли США "освободить народ Британии от тирании".