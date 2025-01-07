Между Британией и США назревает масштабный конфликт — известна причина

Дружественные и союзнические отношения официальных Лондона и Вашингтона оказались под угрозой из-за последних громких заявлений американского миллиардера Илона Маска, являющегося членом команды будущего президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Громкие заявления Илона Маска по поводу политики Британии создали угрозу для отношений между двумя странами.
- Представители политических партий Великобритании выразили обеспокоенность влиянием бизнесмена на Трампа.
- Маск спровоцировал негодование не только среди британской политической элиты, но и в команде нового президента США.
Маск может рассорить США и Британию
Как удалось узнать Bloomberg, представители трех крупнейших политических партий Великобритании в частном порядке призвали окружения Дональда Трампа пересмотреть его отношения с миллиардером Илоном Маском, пока миллиардер все окончательно не испортил.
Что важно понимать, жалобы со стороны лондонской политической элиты начались после того, как бизнесмен в своей соцсети X (Twitter) опубликовал несколько провокационных заявлений.
Илон Маск выразил свое недовольство внутренней политикой Британии, а также поддержал ультраправого лидера популистской партии Reform UK Найджела Фараджа.
Британские политики пытаются доказать команде Трампа, что заявления Маска вредят репутации будущего президента, особенно в Великобритании.
Отношения Маска и Трампа могут испортиться
Как утверждает один из инсайдеров, громкая ссора миллиардера с Фараджем вполне возможно приведет к тому, что его связь с Трампом также скоро испортится.
Что интересно, некоторые члены команды нового президента США выражали обеспокоенность активностью Илона Маска в сети в разговоре со своими британскими коллегами.
Что важно понимать, недавно скандальный бизнесмен устроил онлайн-опрос о том, должны ли США "освободить народ Британии от тирании".
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