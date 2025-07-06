Між Китаєм і Францією спалахнув новий гучний конфлікт

Як вдалося дізнатися інсайдерам AP, офіційний Пекін розгорнув свої посольства, щоб поширити сумніви щодо ефективності французьких винищувачів Rafale після того, як вони взяли участь у бойових діях в Індії та Пакистані в травні.
Головні тези:
- Французькі військові та розвідники описали серйозний виклик, з яким стикнулася країна.
- Що важливо розуміти, це не перший конфлікт між Китаєм та Францією.
Що відомо про новий конфлікт Пекіна та Парижа
Згідно з даними ЗМІ, черговий серйозний виклик описали французькі військові та розвідники у новому звіті.
Влада Франції не може ігнорувати той факт, що військові аташе в китайських посольствах розпочали масштабну кампанію з підриву продажів Rafale.
Вони наразі роблять все можливе, щоб переконати країни, які вже замовили французькі винищувачі, не купувати їх більше.
Що важливо розуміти, 4 доби бойових зіткнень між Індією та Пакистаном у травні стали найсерйознішим протистоянням за останні роки між двома сусідами, що володіють ядерною зброєю.
Саме тоді почалися повітряні бої, в яких брали участь десятки літаків обох сторін.
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