Між Китаєм і Францією спалахнув новий гучний конфлікт
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Між Китаєм і Францією спалахнув новий гучний конфлікт

Що відомо про новий конфлікт Пекіна та Парижа
Джерело:  AP

Як вдалося дізнатися інсайдерам AP, офіційний Пекін розгорнув свої посольства, щоб поширити сумніви щодо ефективності французьких винищувачів Rafale після того, як вони взяли участь у бойових діях в Індії та Пакистані в травні.

Головні тези:

  • Французькі військові та розвідники описали серйозний виклик, з яким стикнулася країна.
  • Що важливо розуміти, це не перший конфлікт між Китаєм та Францією.

Що відомо про новий конфлікт Пекіна та Парижа

Згідно з даними ЗМІ, черговий серйозний виклик описали французькі військові та розвідники у новому звіті.

Влада Франції не може ігнорувати той факт, що військові аташе в китайських посольствах розпочали масштабну кампанію з підриву продажів Rafale.

Вони наразі роблять все можливе, щоб переконати країни, які вже замовили французькі винищувачі, не купувати їх більше.

Що важливо розуміти, 4 доби бойових зіткнень між Індією та Пакистаном у травні стали найсерйознішим протистоянням за останні роки між двома сусідами, що володіють ядерною зброєю.

Саме тоді почалися повітряні бої, в яких брали участь десятки літаків обох сторін.

З того часу військові та дослідники намагаються з'ясувати, як китайська військова техніка Пакистану, зокрема військові літаки та ракети повітряного бою, протистояла зброї, яку Індія використовувала в повітряних ударах по цілях, зокрема винищувачах Rafale французького виробництва.

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