Між Китаєм і Францією спалахнув новий гучний конфлікт

Як вдалося дізнатися інсайдерам AP, офіційний Пекін розгорнув свої посольства, щоб поширити сумніви щодо ефективності французьких винищувачів Rafale після того, як вони взяли участь у бойових діях в Індії та Пакистані в травні.

Що відомо про новий конфлікт Пекіна та Парижа

Згідно з даними ЗМІ, черговий серйозний виклик описали французькі військові та розвідники у новому звіті.

Влада Франції не може ігнорувати той факт, що військові аташе в китайських посольствах розпочали масштабну кампанію з підриву продажів Rafale.

Вони наразі роблять все можливе, щоб переконати країни, які вже замовили французькі винищувачі, не купувати їх більше.

Що важливо розуміти, 4 доби бойових зіткнень між Індією та Пакистаном у травні стали найсерйознішим протистоянням за останні роки між двома сусідами, що володіють ядерною зброєю.

Саме тоді почалися повітряні бої, в яких брали участь десятки літаків обох сторін.