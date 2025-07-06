Между Китаем и Францией вспыхнул новый громкий конфликт

Как удалось узнать инсайдерам AP, официальный Пекин развернул свои посольства, чтобы распространить сомнения в эффективности французских истребителей Rafale после того, как они приняли участие в боевых действиях в Индии и Пакистане в мае.

Что известно о новом конфликте Пекина и Парижа

Согласно данным СМИ, очередной серьезный вызов был описан французскими военными и разведчиками в новом отчете.

Власти Франции не могут игнорировать тот факт, что военные атташе в китайских посольствах начали масштабную кампанию по подрыву продаж Rafale.

Они делают все возможное, чтобы убедить страны, которые уже заказали французские истребители, не покупать их больше.

Что важно понимать, 4 суток боевых столкновений между Индией и Пакистаном в мае стали самым серьезным противостоянием за последние годы между двумя соседями, владеющими ядерным оружием.

В это время начались воздушные бои, в которых участвовали десятки самолетов обеих сторон.