Между Китаем и Францией вспыхнул новый громкий конфликт
Категория
Мир
Дата публикации

Между Китаем и Францией вспыхнул новый громкий конфликт

Что известно о новом конфликте Пекина и Парижа
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Источник:  AP

Как удалось узнать инсайдерам AP, официальный Пекин развернул свои посольства, чтобы распространить сомнения в эффективности французских истребителей Rafale после того, как они приняли участие в боевых действиях в Индии и Пакистане в мае.

Главные тезисы

  • Французские военные и разведчики описали серьезный вызов, с которым столкнулась страна.
  • Что важно понимать, это не первый конфликт между Китаем и Францией.

Что известно о новом конфликте Пекина и Парижа

Согласно данным СМИ, очередной серьезный вызов был описан французскими военными и разведчиками в новом отчете.

Власти Франции не могут игнорировать тот факт, что военные атташе в китайских посольствах начали масштабную кампанию по подрыву продаж Rafale.

Они делают все возможное, чтобы убедить страны, которые уже заказали французские истребители, не покупать их больше.

Что важно понимать, 4 суток боевых столкновений между Индией и Пакистаном в мае стали самым серьезным противостоянием за последние годы между двумя соседями, владеющими ядерным оружием.

В это время начались воздушные бои, в которых участвовали десятки самолетов обеих сторон.

С тех пор военные и исследователи пытаются выяснить, как китайская военная техника Пакистана, в частности военные самолеты и ракеты воздушного боя, противостояла оружию, которое Индия использовала в воздушных ударах по целям, в частности истребителям Rafale французского производства.

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