Между Китаем и Францией вспыхнул новый громкий конфликт

Как удалось узнать инсайдерам AP, официальный Пекин развернул свои посольства, чтобы распространить сомнения в эффективности французских истребителей Rafale после того, как они приняли участие в боевых действиях в Индии и Пакистане в мае.
Главные тезисы
- Французские военные и разведчики описали серьезный вызов, с которым столкнулась страна.
- Что важно понимать, это не первый конфликт между Китаем и Францией.
Что известно о новом конфликте Пекина и Парижа
Согласно данным СМИ, очередной серьезный вызов был описан французскими военными и разведчиками в новом отчете.
Власти Франции не могут игнорировать тот факт, что военные атташе в китайских посольствах начали масштабную кампанию по подрыву продаж Rafale.
Они делают все возможное, чтобы убедить страны, которые уже заказали французские истребители, не покупать их больше.
Что важно понимать, 4 суток боевых столкновений между Индией и Пакистаном в мае стали самым серьезным противостоянием за последние годы между двумя соседями, владеющими ядерным оружием.
В это время начались воздушные бои, в которых участвовали десятки самолетов обеих сторон.
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