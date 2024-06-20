Між США та Великої Британією виник конфлікт через відмову Вашингтону визнавати шлях до членства України в НАТО "незворотнім".

Що відомо про розбіжності між США та Британією щодо членства України в НАТО

Зазначається, що США занепокоєні через бажання союзників надати президенту Володимиру Зеленському гарантії щодо вступу України в НАТО.

При цьому Велика Британія підтримала ініціативу європейських союзників щодо визначення “незворотнього” шляху України до НАТО.

Між тим США наполягають на пом’якшенні визначень, називаючи процес “добре освітленим мостом” до членства, однак не вказуючи конкретних термінів.

Журналісти видання зазначають, що на саміті Альянсу у Вашингтоні не планується вказувати конкретні терміни вступу України до НАТО, однак очікується надання Києву додаткових гарантій.

Що відомо про спроби Путіна створити аналог НАТО

Як зазначають аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), кремлівський диктатор Володимир Путін прагне створити коаліцію країн для протидії країнам Заходу, зокрема, НАТО.

В ISW підкреслюється, що Путін прагне втягнути до власної коаліції країни, які мали історично теплі стосунки з СРСР.

Зокрема, напередодні візиту до до В'єтнаму, 19 червня, кремлівський диктатор опублікував статтю у в'єтнамській державній газеті Nhân Dân, у якій нагадав про підтримку СРСР В'єтнаму під час війни.

Путін послався на історичну пам'ять про підтримку Радянського Союзу В'єтнаму під час війни у В'єтнамі, яку назвав "героїчною боротьбою проти іноземних загарбників", і зазначив, що сьогодні виповнюється 30 років з дня підписання Договору про основні принципи дружніх відносин між Росією та В'єтнамом. .. похвалив В'єтнам за проведення «незалежної зовнішньої політики» та підтримку світового порядку, заснованого на «принципах рівності між націями та невтручання у внутрішні справи», повторивши свої похвали Північній Кореї 18 та 19 червня. Також президент РФ заявив, що, як і Північна. Корея, В'єтнам поділяє погляди Росії на формування нової системи «рівної та неподільної євразійської безпеки» - хоча В'єтнам, як і більшість Південно-Східної Азії, зазвичай не включається до політичних концепцій Євразії, - зазначається у звіті аналітиків ISW. Поширити

Аналітики підкреслюють, що у такий самий спосіб Путін намагався закласти інформаційну основу євразійської структури безпеки під час свого візиту до Китаю у травні 2024 року, а потім запропонував її в промові від 14 червня.

Тоді він заявив, що "євроатлантична система безпеки" руйнується і що західні "схеми безпеки та процвітання в Європі не працюють".

На думку аналітиків, що російський диктатор має на меті створити коаліцію країн, яку він міг би спробувати представити як реальну альтернативу НАТО.

Путін, ймовірно, має намір використати історичну пам'ять про позитивні відносини з Радянським Союзом і попередню допомогу іншим державам для створення коаліції країн, яку він міг би спробувати представити як реальну альтернативу НАТО і підтримати інформаційні операції Кремля, який намагається помилково представити західні країни як єдиних прихильників України, у той час як решта світу стоїть за Росією, - підкреслюють в ISW. Поширити

Що кажуть у НАТО

За інформацією Reuters із посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, угода про стратегічне партнерство між Росією та КНДР демонструє зближення авторитарних режимів і підкреслює важливість єдності демократій.

Столтенберг заявив, що Північна Корея надала РФ "величезну кількість боєприпасів", у той час як Китай та Іран істотно допомагають російському ВПК для війни проти України.

Ми повинні усвідомити, що авторитарні держави дедалі більше об'єднуються. Вони підтримують одна одну так, як ми ніколи раніше не бачили. У той час, поки вони дедалі більше об'єднуються - такі авторитарні режими, як Північна Корея, Китай, Іран, Росія - то ще важливіше, щоб ми були єдині як країни, які вірять у свободу і демократію, - попередив Столтенберг. Поширити