Між США та Великої Британією виник конфлікт через відмову Вашингтону визнавати шлях до членства України в НАТО "незворотнім".
Головні тези:
- Суперечка між США та Британією щодо членства України в НАТО виникла через відмову визнавати шлях до альянсу “незворотнім”, варто звернути увагу на розбіжності у підходах до даної ситуації.
- Президент Путін намагається створити коаліцію країн для протидії НАТО, зокрема, використовуючи історичні зв'язки з деякими державами та інформаційні операції для побудови альтернативного альянсу.
- Угода між Росією та Північною Кореєю викликала обурення у НАТО, що підкреслює зближення авторитарних режимів і важливість єдності демократій у боротьбі з авторитарними державами.
- За динамікою співпраці РФ з азійськими країнами, НАТО слід акцентувати увагу на співпраці з союзниками в Азійсько-Тихоокеанському регіоні для зміцнення своєї позиції в глобальних конфліктах.
- Є необхідність в єдності демократичних країн у світі, оскільки авторитарні режими намагаються об'єднуватися та підтримувати одне одного, що може впливати на світовий порядок та стабільність.
Що відомо про розбіжності між США та Британією щодо членства України в НАТО
Зазначається, що США занепокоєні через бажання союзників надати президенту Володимиру Зеленському гарантії щодо вступу України в НАТО.
При цьому Велика Британія підтримала ініціативу європейських союзників щодо визначення “незворотнього” шляху України до НАТО.
Між тим США наполягають на пом’якшенні визначень, називаючи процес “добре освітленим мостом” до членства, однак не вказуючи конкретних термінів.
Журналісти видання зазначають, що на саміті Альянсу у Вашингтоні не планується вказувати конкретні терміни вступу України до НАТО, однак очікується надання Києву додаткових гарантій.
Що відомо про спроби Путіна створити аналог НАТО
Як зазначають аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), кремлівський диктатор Володимир Путін прагне створити коаліцію країн для протидії країнам Заходу, зокрема, НАТО.
В ISW підкреслюється, що Путін прагне втягнути до власної коаліції країни, які мали історично теплі стосунки з СРСР.
Зокрема, напередодні візиту до до В'єтнаму, 19 червня, кремлівський диктатор опублікував статтю у в'єтнамській державній газеті Nhân Dân, у якій нагадав про підтримку СРСР В'єтнаму під час війни.
Аналітики підкреслюють, що у такий самий спосіб Путін намагався закласти інформаційну основу євразійської структури безпеки під час свого візиту до Китаю у травні 2024 року, а потім запропонував її в промові від 14 червня.
Тоді він заявив, що "євроатлантична система безпеки" руйнується і що західні "схеми безпеки та процвітання в Європі не працюють".
На думку аналітиків, що російський диктатор має на меті створити коаліцію країн, яку він міг би спробувати представити як реальну альтернативу НАТО.
Що кажуть у НАТО
За інформацією Reuters із посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, угода про стратегічне партнерство між Росією та КНДР демонструє зближення авторитарних режимів і підкреслює важливість єдності демократій.
Столтенберг заявив, що Північна Корея надала РФ "величезну кількість боєприпасів", у той час як Китай та Іран істотно допомагають російському ВПК для війни проти України.
Поглиблення контактів між РФ та іншими азіатськими країнами означає, що для НАТО дедалі важливішою стає співпраця із союзниками в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
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