Между США и Великобританией возник конфликт из-за отказа Вашингтона признавать путь к членству Украины в НАТО "необратимым".
Главные тезисы
- Отказ США признать путь к членству Украины в НАТО “необратимым” вызвал конфликт с Великобританией
- Путин стремится создать альтернативную коалицию стран для противодействия НАТО, используя исторические связи и информационные операции
- НАТО подчеркивает важность единства демократических стран в борьбе с авторитарными режимами и углубление сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе
- Авторитарные режимы, включая Россию, Китай, Северную Корею и Иран, все больше объединяются, подчеркивая необходимость единства демократий.
- Соглашение России и Северной Кореи вызвало негодование в НАТО, демонстрируя сближение авторитарных режимов и их поддержку друг друга в глобальных конфликтах
Что известно о разногласиях между США и Британией по поводу членства Украины в НАТО
Отмечается, что США обеспокоены желанием союзников предоставить президенту Владимиру Зеленскому гарантии вступления Украины в НАТО.
При этом Великобритания поддержала инициативу европейских союзников по определению "необратимого" пути Украины в НАТО.
Между тем США настаивают на смягчении определений, называя процесс "хорошо освещенным мостом" к членству, однако не указывая конкретных терминов.
Журналисты издания отмечают, что на саммите Альянса в Вашингтоне не планируется указывать конкретные сроки вступления Украины в НАТО, однако ожидается предоставление Киеву дополнительных гарантий.
Что известно о попытках Путина создать аналог НАТО
Как отмечают аналитики из Института изучения войны (ISW), кремлевский диктатор Владимир Путин стремится создать коалицию стран для противодействия странам Запада, в частности НАТО.
В ISW подчеркивается, что Путин стремится вовлечь в собственную коалицию страны, которые имели исторически теплые отношения с СССР.
В частности, накануне визита во Вьетнам, 19 июня, кремлевский диктатор опубликовал статью во вьетнамской государственной газете Nhân Dân, в которой напомнил о поддержке СССР Вьетнама во время войны.
Аналитики подчеркивают, что так же Путин пытался заложить информационную основу евразийской структуры безопасности во время своего визита в Китай в мае 2024 года, а затем предложил ее в речи от 14 июня.
Тогда он заявил, что "евроатлантическая система безопасности" рушится и что западные "схемы безопасности и процветания в Европе не работают".
По мнению аналитиков, цель российского диктатора создать коалицию стран, которую он мог бы попытаться представить как реальную альтернативу НАТО.
Что говорят в НАТО
По информации Reuters со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР демонстрирует сближение авторитарных режимов и подчеркивает важность единства демократий.
Столтенберг заявил, что Северная Корея предоставила РФ "огромное количество боеприпасов", тогда как Китай и Иран существенно помогают российскому ВПК для войны против Украины.
Углубление контактов между РФ и другими азиатскими странами означает, что для НАТО становится все более важным сотрудничество с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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