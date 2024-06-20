Между США и Британией возник конфликт из-за членства Украины в НАТО
Категория
Политика
Дата публикации

Между США и Британией возник конфликт из-за членства Украины в НАТО

Флаги Британии и США
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Между США и Великобританией возник конфликт из-за отказа Вашингтона признавать путь к членству Украины в НАТО "необратимым".

Главные тезисы

  • Отказ США признать путь к членству Украины в НАТО “необратимым” вызвал конфликт с Великобританией
  • Путин стремится создать альтернативную коалицию стран для противодействия НАТО, используя исторические связи и информационные операции
  • НАТО подчеркивает важность единства демократических стран в борьбе с авторитарными режимами и углубление сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • Авторитарные режимы, включая Россию, Китай, Северную Корею и Иран, все больше объединяются, подчеркивая необходимость единства демократий.
  • Соглашение России и Северной Кореи вызвало негодование в НАТО, демонстрируя сближение авторитарных режимов и их поддержку друг друга в глобальных конфликтах

Что известно о разногласиях между США и Британией по поводу членства Украины в НАТО

Отмечается, что США обеспокоены желанием союзников предоставить президенту Владимиру Зеленскому гарантии вступления Украины в НАТО.

При этом Великобритания поддержала инициативу европейских союзников по определению "необратимого" пути Украины в НАТО.

Между тем США настаивают на смягчении определений, называя процесс "хорошо освещенным мостом" к членству, однако не указывая конкретных терминов.

Журналисты издания отмечают, что на саммите Альянса в Вашингтоне не планируется указывать конкретные сроки вступления Украины в НАТО, однако ожидается предоставление Киеву дополнительных гарантий.

Что известно о попытках Путина создать аналог НАТО

Как отмечают аналитики из Института изучения войны (ISW), кремлевский диктатор Владимир Путин стремится создать коалицию стран для противодействия странам Запада, в частности НАТО.

В ISW подчеркивается, что Путин стремится вовлечь в собственную коалицию страны, которые имели исторически теплые отношения с СССР.

В частности, накануне визита во Вьетнам, 19 июня, кремлевский диктатор опубликовал статью во вьетнамской государственной газете Nhân Dân, в которой напомнил о поддержке СССР Вьетнама во время войны.

Путин сослался на историческую память о поддержке Советского Союза Вьетнама во время войны во Вьетнаме, которую назвал "героической борьбой против иностранных захватчиков", и отметил, что сегодня исполняется 30 лет со дня подписания Договора об основных принципах дружеских отношений. Россией и Вьетнамом. .. похвалил Вьетнам за проведение «независимой внешней политики» и поддержку мирового порядка, основанного на «принципах равенства между нациями и невмешательства во внутренние дела», повторив свои похвалы Северной Корее 18 и 19 июня. Также президент РФ заявил, что, как и Северная. Корея, Вьетнам разделяет взгляды России на формирование новой системы «равной и неделимой евразийской безопасности» – хотя Вьетнам, как и большинство Юго-Восточной Азии, обычно не включается в политические концепции Евразии, – отмечается в отчете аналитиков ISW.

Аналитики подчеркивают, что так же Путин пытался заложить информационную основу евразийской структуры безопасности во время своего визита в Китай в мае 2024 года, а затем предложил ее в речи от 14 июня.

Тогда он заявил, что "евроатлантическая система безопасности" рушится и что западные "схемы безопасности и процветания в Европе не работают".

По мнению аналитиков, цель российского диктатора создать коалицию стран, которую он мог бы попытаться представить как реальную альтернативу НАТО.

Путин, вероятно, намерен использовать историческую память о положительных отношениях с Советским Союзом и предыдущую помощь другим государствам для создания коалиции стран, которую он мог бы попытаться представить как реальную альтернативу НАТО и поддержать информационные операции Кремля, пытающегося ошибочно представить западные страны как единственных сторонников Украины, в то время как остальной мир стоит за Россией, - подчеркивают в ISW.

Что говорят в НАТО

По информации Reuters со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР демонстрирует сближение авторитарных режимов и подчеркивает важность единства демократий.

Столтенберг заявил, что Северная Корея предоставила РФ "огромное количество боеприпасов", тогда как Китай и Иран существенно помогают российскому ВПК для войны против Украины.

Мы должны осознать, что авторитарные государства все больше объединяются. Они поддерживают друг друга так, как мы никогда раньше не видели. В то время, пока они все больше объединяются - такие авторитарные режимы, как Северная Корея, Китай, Иран, Россия - еще важнее, чтобы мы были едины как страны, которые верят в свободу и демократию, - предупредил Столтенберг.

Углубление контактов между РФ и другими азиатскими странами означает, что для НАТО становится все более важным сотрудничество с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в НАТО. США выдвинули Киеву четкое требование
The White House
Джон Кирби
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Саммит НАТО. США анонсировали важные решения относительно Украины
Госдеп США
Блинкен
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США и союзники пытаются согласовать обещания Украине относительно членства в НАТО
Йенс Столтенберг и Энтони Блинкен

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?