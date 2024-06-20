Между США и Великобританией возник конфликт из-за отказа Вашингтона признавать путь к членству Украины в НАТО "необратимым".

Что известно о разногласиях между США и Британией по поводу членства Украины в НАТО

Отмечается, что США обеспокоены желанием союзников предоставить президенту Владимиру Зеленскому гарантии вступления Украины в НАТО.

При этом Великобритания поддержала инициативу европейских союзников по определению "необратимого" пути Украины в НАТО.

Между тем США настаивают на смягчении определений, называя процесс "хорошо освещенным мостом" к членству, однако не указывая конкретных терминов.

Журналисты издания отмечают, что на саммите Альянса в Вашингтоне не планируется указывать конкретные сроки вступления Украины в НАТО, однако ожидается предоставление Киеву дополнительных гарантий.

Что известно о попытках Путина создать аналог НАТО

Как отмечают аналитики из Института изучения войны (ISW), кремлевский диктатор Владимир Путин стремится создать коалицию стран для противодействия странам Запада, в частности НАТО.

В ISW подчеркивается, что Путин стремится вовлечь в собственную коалицию страны, которые имели исторически теплые отношения с СССР.

В частности, накануне визита во Вьетнам, 19 июня, кремлевский диктатор опубликовал статью во вьетнамской государственной газете Nhân Dân, в которой напомнил о поддержке СССР Вьетнама во время войны.

Путин сослался на историческую память о поддержке Советского Союза Вьетнама во время войны во Вьетнаме, которую назвал "героической борьбой против иностранных захватчиков", и отметил, что сегодня исполняется 30 лет со дня подписания Договора об основных принципах дружеских отношений. Россией и Вьетнамом. .. похвалил Вьетнам за проведение «независимой внешней политики» и поддержку мирового порядка, основанного на «принципах равенства между нациями и невмешательства во внутренние дела», повторив свои похвалы Северной Корее 18 и 19 июня. Также президент РФ заявил, что, как и Северная. Корея, Вьетнам разделяет взгляды России на формирование новой системы «равной и неделимой евразийской безопасности» – хотя Вьетнам, как и большинство Юго-Восточной Азии, обычно не включается в политические концепции Евразии, – отмечается в отчете аналитиков ISW. Поделиться

Аналитики подчеркивают, что так же Путин пытался заложить информационную основу евразийской структуры безопасности во время своего визита в Китай в мае 2024 года, а затем предложил ее в речи от 14 июня.

Тогда он заявил, что "евроатлантическая система безопасности" рушится и что западные "схемы безопасности и процветания в Европе не работают".

По мнению аналитиков, цель российского диктатора создать коалицию стран, которую он мог бы попытаться представить как реальную альтернативу НАТО.

Путин, вероятно, намерен использовать историческую память о положительных отношениях с Советским Союзом и предыдущую помощь другим государствам для создания коалиции стран, которую он мог бы попытаться представить как реальную альтернативу НАТО и поддержать информационные операции Кремля, пытающегося ошибочно представить западные страны как единственных сторонников Украины, в то время как остальной мир стоит за Россией, - подчеркивают в ISW. Поделиться

Что говорят в НАТО

По информации Reuters со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР демонстрирует сближение авторитарных режимов и подчеркивает важность единства демократий.

Столтенберг заявил, что Северная Корея предоставила РФ "огромное количество боеприпасов", тогда как Китай и Иран существенно помогают российскому ВПК для войны против Украины.

Мы должны осознать, что авторитарные государства все больше объединяются. Они поддерживают друг друга так, как мы никогда раньше не видели. В то время, пока они все больше объединяются - такие авторитарные режимы, как Северная Корея, Китай, Иран, Россия - еще важнее, чтобы мы были едины как страны, которые верят в свободу и демократию, - предупредил Столтенберг. Поделиться