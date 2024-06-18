Вступление Украины в НАТО. США выдвинули Киеву четкое требование

Команда американского лидера Джо Байдена заявила, что Украина может стать членом НАТО только после победы в войне с Россией.
Главные тезисы
- Для вступления в НАТО Украине нужно прилагать усилия в вопросах реформирования армии.
- Белый дом заявил о готовности поддерживать Украину на пути членства в НАТО.
- Вступление в НАТО является одним из стратегических шагов для будущего Украины, но следует учитывать реализацию реформ и подготовку армии к вызовам членства в Альянсе.
Украина не сможет вступить в НАТО без разгрома армии РФ
С заявлением на этот счет выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Он также подчеркнул, что Штаты делают все возможное, чтобы ВСУ сделали это как можно скорее.
По словам Джона Кирби, после завершения войны у Украины все равно останется граница со страной-агрессоркой РФ, а это значит, что угроза новой войны никуда не исчезнет.
Он также подчеркнул, что американский лидер Джо Байден "верит в то, что НАТО — это будущее Украины".
Соглашение по безопасности между Украиной и США также играет немаловажную роль
Джон Кирби обращает внимание на то, что двустороннее соглашение о безопасности поможет Украине защитить себя, пока официальный Киев работает над обеспечением всего необходимого.
Что также важно понимать, в Штатах ранее тоже предупреждали, что Украине придется реализовать еще немало реформ.
Без них вступление в НАТО невозможно, считают в команде Джо Байдена.
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