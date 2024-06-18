Вступление Украины в НАТО. США выдвинули Киеву четкое требование

Команда американского лидера Джо Байдена заявила, что Украина может стать членом НАТО только после победы в войне с Россией.

Украина не сможет вступить в НАТО без разгрома армии РФ

С заявлением на этот счет выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Что касается вступления Украины в НАТО, напомню, что и Альянс, и Соединенные Штаты заявляли, что сначала они должны выиграть эту войну. Джон Кирби Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома

Он также подчеркнул, что Штаты делают все возможное, чтобы ВСУ сделали это как можно скорее.

По словам Джона Кирби, после завершения войны у Украины все равно останется граница со страной-агрессоркой РФ, а это значит, что угроза новой войны никуда не исчезнет.

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https://t.co/U2GTtHYr4D — The White House (@WhiteHouse) June 17, 2024

Он также подчеркнул, что американский лидер Джо Байден "верит в то, что НАТО — это будущее Украины".

Есть много вещей, которые должны быть сделаны, прежде чем они (украинцы — ред.) смогут присоединиться к Альянсу, как и любой другой член НАТО, — подчеркнул Кирби. Поделиться

Соглашение по безопасности между Украиной и США также играет немаловажную роль

Джон Кирби обращает внимание на то, что двустороннее соглашение о безопасности поможет Украине защитить себя, пока официальный Киев работает над обеспечением всего необходимого.

Они могут подать заявку на вступление в НАТО. И мы считаем, что НАТО — это будущее Украины, и мы будем работать с ними на каждом шагу, чтобы этого добиться, — подчеркнул представитель Белого дома. Поделиться

Что также важно понимать, в Штатах ранее тоже предупреждали, что Украине придется реализовать еще немало реформ.